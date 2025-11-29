Luto en Anna y en el frontenis por la muerte del exconcejal Rafael Camarena tras un accidente

El prematuro fallecimieno de Rafael Camarena García tras permanecer varias semanas en estado grave como consecuencia de un accidente de tráfico ha causado una profunda consternación no solo entre familiares y allegados, sino también en los múltiples ámbitos en los que este vecino de Anna de 54 años dejó su huella a nivel local.

En el plano cultural, Camarena presidió la Sociedad Musical Nueva Artística de Anna. La trágica noticia de su muerte -conocida este viernes- ha conducido a la banda a suspender los actos programados para la celebración de Santa Cecilia, con el concierto extraordinario de este sábado como piedra angular, que se aplaza a otra fecha.

La "dolorosa decisión" se ha adopado como señal de luto por el que fue máximo responsable de la entidad, cuyo funeral se oficiará este sábado a las 16 horas en la Ermita de Anna.

El grupo de teatro vinculado a la Sociedad Musical Nueva Artística también ha cancelado la función que tenía programada para este domingo después de expresar su "más profundo pésame" y para acompañar "con cariño a la familia en este difícil momento".

A nivel político, el difunto fue concejal durante 12 años en Anna por el PSPV-PSOE. Durante el tiempo que conservó el acta, entre 2007 y 2019, gestionó las áreas de Deportes y Albufera dentro del equipo de gobierno. Sus compañeros de partido lo describen como una persona muy comprometida por su pueblo.

"Rafa trabajó siempre con responsabilidad y dedicación. Durante su mandato impulsó la construcción de las pistas de pádel y frontenis. El vacío que deja será difícil de llenar, pero su legado permanecerá siempre con nosotros", indican desde la agrupación socialista local en un comunicado.

En el mundo deportivo, Camarena también ha estado muy involucrado en el impulso del frontenis. Fue jugador y presidente del club de este deporte en Anna y, más recientemente, jugaba como miembro federado del Club Frontenis Benirredrà, puesto que tenía fijada su residencia en la Safor.

El 22 de noviembre, el resto de jugadores de esta entidad deportiva se reunieron y se hicieron una fotografía en el frontón de la localidad, que difundió en redes sociales la Federación de Frontenis de la Comunitat Valenciana, portando unas camisetas en las que se podía leer el mensaje "Ánimo Rafa", para recordar y trasladar su apoyo a su compañero y a la familia tras el grave accidente de hace dos semanas, cuando este sufrió una indisposición al volante y se salió con su coche de la carretera.

Minuto de silencio en los frontones

Este viernes, el Ayuntamiento de Benirredrà se ha sumado a las muestras de duelo por el fallecimiento. La Federación de Frontenis también ha emitido un mensaje a través del cual lamenta profundamente la defunción del jugador del Club Frontenis Benirredrà.

La entidad deportiva ha pedido a todos los equipos que la componen que realicen un minuto de silencio en sus próximos partidos, en recuerdo del compañero frontenista. "En estos duros momentos, trasladamos nuestro más sincero pésame y acompañamiento a sus familiares y amigos", señalan.