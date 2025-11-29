Una promotora catalana proyecta otras 15 viviendas en bajos comerciales del Palasiet de Xàtiva

El fenómeno de la transformación de bajos comerciales en hogares ha convertido la principal zona de expansión residencial de Xàtiva en una incubadora de proyectos promovidos por inversoras foráneas atraídas por las oportunidades de rentabilidad que ofrece un mercado dominado por la escasez de viviendas asequibles.

Hace unos días, este diario informó de que una startup hispano-australiana con sede en Madrid (Prophero) está promoviendo la construcción de 29 miniapartamentos en una gran superficie a pie de calle que abarca varios edificios residenciales en una manzana en forma de U, entre la Avenida Corts Valencianes y las calles Música Vella, Miquel Batllori.

A esta actuación urbanística en el sector Palasiet se le va a sumar ahora otra muy similar contemplada a apenas 350 metros de distancia. La promotora inmobiliaria Rom Valley Constructions 2050 Sl., creada hace escasamente un año y radicada en la localidad barcelonesa de Cerdanyola del Vallés, va a reconvertir en 15 viviendas los bajos comerciales sin uso existentes en tres inmuebles emplazados en Corts Valencianes nº 5 y en el pasaje peatonal de Mateo Pueyo (número 4 y 6). En el entorno, por situarse, están el supermercado Hiperber, un parque infantil, los jardines del Palasiet y el bar Les Brasses. Cada uno de los apartamentos tendrá acceso independiente.

En este caso, la superficie construida en la que se va a intervenir alcanza los 1.821 metros cuadrados. La empresa presentó el pasado mes de junio una solicitud de licencia de obras al ayuntamiento para la reforma interior de los tres locales en planta baja, que requiere la aprobación previa de un cambio de uso de los mismos, de comercial a residencial. Los permisos se aprobarán previsiblemente en la junta de gobierno local convocada para este próximo lunes, puesto que el proyecto ha reunido los informes técnicos favorables oportunos (tras atenderse diferentes requerimientos) y cumple las determinantes del Plan General de Xàtiva y la normativa técnica de aplicación.

Locales comerciales a reconvertir en viviendas en Corts Valencianes. / Perales Iborra

Más de 800.000 euros de inversión

Aunque la promotora presupuestó inicialmente las obras a desarrollar en cerca de medio millón de euros, el arquitecto municipal revisó esa cifra al considerar que no se adecuaba a las características de la actuación, tras lo cual el presupuesto de ejecución material se elevó a 816.318 euros. Este es el importe que se ha tenido en cuenta a la hora de calcular el impuesto de construcciones y obras que tendrá que pagar la mercantil al consistorio, que asciende provisionalmente a 32.653 euros, junto con otras tasas municipales que suman 7.347 euros adicionales.

El sector Palasiet de Xàtiva vive en los últimos años un auténtico «boom» de la obra nueva, al acumular más de 300 viviendas promovidas desde 2019. En lo que va de año se han autorizado varias promociones, tanto en esta zona como en la del Pla de la Mesquita, que contemplan levantar un centenar de pisos en altura. A estos se suman las 44 viviendas que -de momento- se van a habilitar en bajos comerciales del Palasiet. Esta fórmula -donde confluyen la crisis del comercio tradicional y el mercado tensionado de la vivienda- no es ni mucho menos exclusiva del área de expansión de la ciudad, sino que ha proliferado con gran intensidad en distintas calles del núcleo urbano en el último año, a través de proyectos -eso sí- por lo general más modestos.

Como informó la semana pasada Levante-EMV, Xàtiva es la ciudad de la Comunitat Valenciana en la que menos ha subido el precio de la vivienda en el último año, un 11%. A pesar de ello, el valor medio de las tasaciones ha superado los 1.000 euros/m2 después de mucho tiempo, volviendo así a cifras de hace quince años. Las promotoras del ladrillo foráneas han puesto su mirada en Xàtiva recientemente, haciendo hincapié en su "gran potencial como zona de inversión" y en el incremento poblacional sostenido que está experimentando, por encima de otras ciudades medias de similar tamaño..