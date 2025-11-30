Buscan a un niño de 12 años con síndrome de Down desaparecido en el bosque de Navarrés

Bomberos del Consorcio Provincial de Valencia buscan a un menor de 12 años desaparecido en la zona forestal de Navarrés desde las 10.17 horas de esta mañana, según ha informado el propio cuerpo de bomberos.

En el rescate están participando el grupo de rescate GERA y un helicóptero V-990, un jefe de sector, una dotación de bomberos, un coordinador forestal y tres brigadas BRIFO del Consorcio y dos unidades de bomberos forestales GVA. También se ha unido a la búsqueda el Seprona de la Guardia Civil, que ha llevado a sus perros de rastreo para buscar al menor, bomberos del Ayuntamiento de València y la unidad de drones SGISE.

Una acampada escolar

Según ha podido saber este periódico, el niño, con síndrome de Down, estaba pasando el fin de semana con el grupo de scouts de su colegio de València conformado por unos 50 compañeros y varios monitores, en la zona de acampada de la Ceja del Río Grande, ubicada entre los términos municipales de Navarrés y Bolbaite. El numeroso grupo llegó ayer al camping y estaba previsto que volviesen a sus casas esta tarde sobre las 16.00 horas.

Al parecer el joven desayunó esta mañana junto al resto de compañeros y sus tutores pero, en un momento dado, se le perdió la pista y los responsables del grupo de menores dieron la voz de alarma llamando al 112.

Se trata de un área muy boscosa, con grandes pinares y que, al encontrarse en plena naturaleza, carece de una buena cobertura para las comunicaciones. No obstante es un lugar bastante frecuentado ya que hay viviendas diseminadas por la zona y recientemente se han mejorado los accesos para vehículos, facilitando de esta forma, la llegada de los cuerpos de emergencias.

