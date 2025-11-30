Grupo Alameda paraliza las obras en el local de l’Albereda de Xàtiva

El sector de la restauración es uno de los más dinámicos en muchas ciudades. Durante todo el año se registran cierres y aperturas de locales, aunque siempre llaman la atención los proyectos de mayor envergadura en los que se comienza o acaba una nueva aventura. Así ocurrió hace meses en Xàtiva, cuando Grupo Alameda anunció sus intenciones de bajar la persiana del restaurante «Tipics», muy asentado dentro de la oferta gastronómica de Xàtiva después de años en funcionamiento, y abrir un nuevo restaurante «doble» en las instalaciones que durante décadas ocupó «Canela y Clavo».

Sin embargo, las obras -que sí comenzaron a buen ritmo- llevan un tiempo paradas. Desde el Grupo Alameda no han confirmado las causas de la situación pese a las insistentes llamadas realizadas, aunque fuentes del sector comentan que el proyecto podría haberse cancelado de forma definitiva.

El local se encuentra en un sitio privilegiado de la capital setabense -en la arteria comercial principal y prácticamente frente al edificio consistorial, con un notable paso de gente durante todo el día- y los indicios apuntan a que el precio del alquiler no será asequible. De momento, no hay operarios ni máquinas en la zona.

Lo que sí ha abierto de forma muy reciente es el japonés «Okaheri», local especializado en sushi que está situado a escasos metros de las instalaciones del antiguo «Canela y Clavo».

Por otra parte, donde sí se está registrando actividad en la actualidad es en el establecimiento del antiguo «Tipics». Esta semana, la fachada acristalada ha sido forrada con cartones y en las instalaciones se están llevando a cabo diversos cambios. De hecho, los nuevos titulares han colgado en la fachada un anuncio mediante el que apuntan que se necesita «cocinero y camarero profesional».