El Bou de la Puríssima de Ontinyent deja diez atenciones sanitarias

Ontinyent ha acogido este fin de semana una nueva celebración del "Bou en corda" de la Puríssima, un festejo taurino que llena la capital de la Vall d'Albaida y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento. Tal y como suele ocurrir en este tipo de eventos, la congregación de multitudes que jalean un animal de media tonelada de peso suele conllevar todo tipo de percances. Este año se han registrado diez atenciones sanitarias, número similar al del año pasado.

Así, las fuentes oficiales consultadas destacan que "ninguno de los servicios ha sido por contacto físico con el toro ni se han gestionado traslados al hospital. Ha sido un año tranquilo". La jornada del viernes -l'embolà- presentó el mejor parte, ya que no hubo atenciones sanitarias. Ya el sábado se atendió a una persona por un esguince de tobillo por la mañana y por la tarde tres asistentes fueron atendidos por el equipo médico al sufrir una torcedura de pié en el primer toro y una luxación en el dedo de la mano derecha y un corte en la rodilla izquierda mientras estaba en la calle el tercer de los astados que salió esa jornada.

Por último, el domingo por la tarde uno de los corredores o asistentes en el público sufrió un golpe en el pie derecho mientras el evento estaba protagonizado por el primer toro. Y el paso del segundo de los cornúpetas por las calles de Ontinyent durante el domingo por la tarde fue el más accidenta, ya que se registraron varias contusiones de rodilla, una quemadura en la mano por la cuerda con la que se sujeta al animal, golpes en la cabeza, escoriaciones y un esguince.

Adriàn Moya, portavoz de los organizadores, atendió a Levante-EMV y explicó que "han venido toros de las ganaderías de Fernando Mansilla y David Alfaro. En nuestra peña somos sobre 110 personas y en cada acto participan unos 10-15 voluntarios en cada barrera del recorrido. Este año, después de varios hemos podido volver a la Vila, que no hemos visitado en tiempo porque hay muchas casas en mal estado".