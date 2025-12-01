El campeón de Europa junior de ciclocross correrá el Trofeu Ciutat de Xàtiva
El ciclista italiano Filippo Grigolini es el plato fuerte de la carrera que se celebra el próximo sábado en el circuito de Les Pereres
Felipe Orts también ha confirmado su inscripción en la prueba, la penúltima de la Copa de España, en la que también estará la ontinyentina Sofía Rodríguez
Jesús Sansaloni
El actual campeón de Europa de ciclocross en categoría junior, Filippo Grigolini, de Italia será, de momento, el plato fuerte del Trofeu Ciclocross Internacional Ciutat de Xàtiva, que tendrá lugar el próximo sábado, 6 de diciembre, en el circuito del polideportivo municipal Les Pereres.
Grigolini viene de ganar no solo el Europeo, sino que el pasado domingo venció en la segunda prueba de la Copa del Mundo en Namur, donde el que será su principal rival en Xàtiva, el asturiano Benja Noval, terminó sexto. En la cita setabense, se espera un duelo a muerte entre el mejor ciclocrosista junior del mundo contra el mejor de España y una de las grandes promesas mundiales.
La expectación ya está servida en esta penúltima prueba de la Copa de España en la carrera de juveniles, mientras que en la categoría absoluta el ciclista de la Vila Joiosa Felipe Orts ha confirmado su inscripción tras realizar un parón antes de acometer las carreras navideñas en Bélgica y Holanda. Además, estarán los belgas Yorben Lauryssen o Kenay De Moyer, y la ontinyentina Sofía Rodríguez.
Sofía Rodríguez, 24ª en Namur
La ciclista de Ontinyent Sofía Rodríguez Revert finalizó en el puesto 24 de la segunda prueba de la Copa del Mundo de ciclocross, disputada el pasado sábado en Namur (Bélgica). La ontinyentina fue remontando desde el principio y en la última vuelta dio un importante zarpazo, al pasar del puesto 28 al 24 final. Fue una carrera complicada con bastante barro, aunque Rodríguez pudo defenderse. Sofía encaraba la prueba europea después de ganar el GP Internacional Ciclocrós Ciutat de Vic, sexta prueba de la Copa de España de Ciclocross. La ciclista de Ontinyent recuperaba el maillot amarillo tras su victoria en la localidad catalana.
