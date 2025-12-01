El Gran Teatre de Xàtiva acogerá el espectáculo "Sempere" de la Gira Escena Premiada

Xàtiva acogerá en el Gran Teatro el espectáculo “SEMPERE”, de la compañía OtraDanza, dentro del programa Gira Escena Premiada, una iniciativa del Institut Valencià de Cultura (IVC) para llevar los espectáculos galardonados en los Premios IVC a diferentes municipios de la Comunitat Valenciana, entre los cuales se ha elegido Xàtiva.

“SEMPERE” es una propuesta de danza contemporánea dirigida por Asun Noales que revisita la obra del artista plástico Eusebi Sempere, explorando movimiento, luz, vibración y dinamismo. Con una puesta en escena que juega con la tridimensionalidad de los cuerpos en el espacio y el uso de la luz, la obra traza un viaje abstracto y visualmente sugerente, concebido sin texto y pensado para todos los públicos.

La función tendrá lugar el viernes 12 de diciembre de 2025 a las 20:00 h en el Gran Teatro de Xàtiva. Las entradas ya están disponibles en la web del teatro, con un precio general de 10 € y descuentos de 8 € para estudiantes, Carnet Jove, jubilados, pensionistas y miembros de Amants del Teatre.

Esta propuesta refuerza el compromiso de Xàtiva con la difusión cultural y con el apoyo a las artes escénicas valencianas, acercando espectáculos de calidad al público de la ciudad y de la comarca.