Lanzan una guía y una web del mercado municipal de Ontinyent

El Ayuntamiento de Ontinyent ha presentado la nueva Guía del Mercado municipal y el portal web www.mercatontinyent.com, "dos herramientas concebidas para reforzar la visibilidad de sus establecimientos e impulsar las compras de proximidad", según apuntan desde el Ayuntamiento. La regidora de Promoción Económica, Natàlia Enguix, ha destacado que "estas actuaciones forman parte de un trabajo estratégico para fortalecer el comercio local y poner en valor un espacio con una larga trayectoria al servicio de la ciudadanía".

La regidora destacaba que "para el Ayuntamiento de Ontinyent es muy importante llevar a cabo esta iniciativa porque queremos dar visibilidad al Mercado, promocionarlo y apoyar a los comercios que forman parte de él”, ha señalado. Enguix ha subrayado que "promocionar el Mercado de Ontinyent es promocionar el comercio local, es crear identidad y mantener nuestras tradiciones. Cuando hablamos de tradiciones no hablamos del pasado, sino de arraigarse en un territorio y mantener aquello que nos hace pueblo".

La regidora ha recordado que "el Mercado municipal forma parte de nuestra historia y de nuestro comercio, y tiene mucho potencial. Tenemos que mantenerlo como un espacio emblemático y como un centro neurálgico de la ciudad, un espacio con vida donde la gente venga a comprar y también a disfrutar de las actividades que organizamos”. En este sentido, ha resaltado "el éxito reciente del Mercado del Vino, una iniciativa que repetiremos junto con otras acciones que ya estamos planificando y que verán la luz en breve”. Enguix también avanzaba que “los sábados 20 y 26 de diciembre y el 3 de enero, habrá premios directos por compras superiores a 100 euros en el citado emplazamiento.

Dolo Moscardó, de la empresa El Tratado de Maripaz -responsable del plan de comunicación de esta campaña- explicaba que "la guía y la web forman parte de una planificación anual basada en el estudio previo realizado por Vicent Abad". “Los comerciantes pedían disponer de una guía que recogiera todas las paradas y la información de cada lugar. Hemos fotografiado cada parada y hemos recogido su historia, que es muy valiosa porque hay años de tradición”, ha señalado. Según Moscardó, la web incorpora estos datos y también una agenda de actividades e información de contacto de cada parada “para facilitar la relación entre vendedores y clientes y adaptarnos a los nuevos hábitos de compra”.

"Actualmente el Mercado Municipal cuenta con 18 paradas en funcionamiento los lunes, y el objetivo es aumentar el número de lugares activos los viernes y sábados, días en que también abre sus puertas", exponen desde el Ayuntamiento.

Desde el colectivo de comerciantes del mercado, Rosa Castelló, ha invitado la ciudadanía “de Ontinyent y de los pueblos de la cercanía a redescubrir el Mercado Municipal". Castelló destacaba que en el mercado "hay muchas paradas y muchos productos que no se encuentran en otros establecimientos". Y ha tenido palabras de agradecimiento para el equipo del nuevo bar del mercado, Catamercat, “que ha aportado mucha vida y un servicio muy valioso para que la gente pueda almorzar, comer, cenar o simplemente hacerse un café mientras compra”.