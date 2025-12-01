Montaverner renueva el polideportivo y la pista de atletismo

El Ayuntamiento de Montaverner está realizando las obras de mejora y adecuación del polideportivo municipal y de la pista de atletismo, una actuación que ha permitido renovar, ordenar y hacer más seguras unas instalaciones muy utilizadas por vecinos, deportistas y familias. Los trabajos se han financiado íntegramente mediante el Pla Obert d'Inversions 2024-2027 de la Diputació de València, con una inversión total de 158.360,27 euros.

La pista de futbito y la pista de tenis han sido repavimentadas con un nuevo tratamiento superficial bituminoso, que mejora la adherencia, la seguridad del juego y la durabilidad del recinto, señalan fuentes municipales, que también explican que paralelamente, la pista de atletismo ha sido objeto de una actuación de mejora profunda, con el escarificado controlado de la superficie, la aportación de arena fina y la compactación final para conseguir un pavimento homogéneo y adecuado para la práctica deportiva.

En cuanto a las mejoras en seguridad, accesibilidad y uso cotidiano, entre las actuaciones más destacadas, se ha reforzado la seguridad de los accesos con nuevas barandillas y pasamanos en la calle el Deporte y en la calle de la pelota, eliminando puntos de riesgo por desniveles y mejorando la movilidad para todas las edades. Además, se ha sustituido la valla provisional del límite sur del recinto por un cierre metálico firme y definitivo, y se han renovado los cierres de la pista de futbito, especialmente los situados detrás de las porterías, afectados por el paso del tiempo y el uso intensivo.

La zona situada entre la pista de baile y las pistas de pádel se ha transformado completamente: se ha ejecutado una nueva solera de hormigón con imbornales para evitar la acumulación de agua, y se han creado zonas ajardinadas con arbolado, mejorando la estética y generando espacios de sombra para los meses de verano. También se ha sustituido el canalón de recogida de aguas del pabellón, que presentaba problemas de funcionamiento, por un nuevo canalón de aluminio, eliminando filtraciones y protegiendo adecuadamente la pista interior.

El alcalde de Montaverner, Jorge Boluda Martínez, ha afirmado que las obras han dado paso a “unas instalaciones renovadas, más seguras y más cómodas para todos”. Boluda ha destacado que estas mejoras “responden a la voluntad de continuar invirtiendo en el bienestar y la calidad de vida de nuestro pueblo. El polideportivo no es solo un espacio deportivo, es un punto de encuentro para familias, niños y jóvenes, y ahora es más seguro, más accesible y más agradable para todos. Ahora tenemos previsto seguir invirtiendo en deporte, puesto que vamos a cubrir una de las dos pistas de pádel para proteger a los deportistas ante las inclemencias meteorológicas”.