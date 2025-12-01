El Olímpic gana al Independiente Alicante y escala al sexto puesto de la clasificación

El CD Olímpic venció por 0-3 al CF Independiente Alicante “A” en el partido correspondiente a la jornada 12 de la Lliga Comunitat, disputado el sábado en el Campo Municipal Antonio Solana Anexo F-11 de Alicante. Marcaron Víctor Atienza, Mullor (en la primera parte) y Tobías (m.82). Con esta victoria, la tercera consecutiva, el equipo se sitúa sexto en la clasificación, a cuatro puntos de los puestos de promoción de ascenso a la Tercera RFEF.

Tras el partido, el entrenador José Manuel Rueda valoró la actuación de su equipo. Comenzó afirmando: “Bueno, la verdad es que contento, porque creo que el equipo dio un nivel bastante bueno. Creo que en todas las facetas, tanto la defensiva como la ofensiva, estuvo muy bien. Creo que todo lo que se trabajó durante la semana se puso en práctica y dio resultado.” Añadió que observaba avances en el trabajo realizado previamente al señalar: “Estoy viendo que al final todo el tiempo que llevábamos trabajado ahora mismo está dando su fruto y a seguir así”, y matizó: “Ni antes éramos tan malos y ahora no debemos pensar que somos tampoco tan buenos, sino seguir en esta línea de trabajo y de humildad.”

Respecto al planteamiento del encuentro, Rueda destacó la importancia de no recibir goles fuera de casa con la afirmación: “La portería a cero era el punto de partida para este fin de semana.” Explicó también que el equipo buscó “ser inteligente, saber cómo hacerle daño en ese sentido al Independiente y sobre todo que las ocasiones que tuviéramos acertarlas.” Sobre el marcador, declaró: “Creo que fue un resultado bastante bueno. Incluso la sensación que tenemos es de que incluso fue corto, porque tanto la primera parte como la segunda tuvimos un par de ocasiones más en cada parte bastante claras.” En referencia a los goleadores, apuntó: “Para los jugadores como Mullor, Viti y Tobías que hayan marcado gol, pues también les hace coger un puntito más de confianza.”

En la valoración defensiva y actitudinal del equipo, el entrenador afirmó que “a nivel defensivo creo que todos estuvieron bastante bien con los conceptos y sobre todo la actitud, la actitud del equipo. La actitud fue espectacular. Entonces tenemos que partir desde ahí, desde la humildad, desde las ganas de competir, desde la actitud.” Finalmente, de cara a la preparación de los siguientes compromisos, concluyó que hay que “seguir trabajando y preparar los próximos tres puntos. Preparar también cuando sepamos qué día se juega el partido de La Nostra Copa ante el Tous”, y cerró su intervención señalando: “Con nuestra misma marcha en la que tenemos, confiando en lo que hacemos y contentos de esta dinámica positiva que tenemos.”

Victorias del Benigànim y l'Olleria

El Benigànim parece que ha dejado atrás la dinámica negativa y la pasada jornada sumaba la segunda victoria consecutiva venciendo por 1-2 al Calpe, una victoria que permite al equipo de la Vall d'Albaida dejar de ser colista del grupo. En el partido, Josep Moscardó adelanto al Benigànim, pero antes del descanso los locales empataban el partido. Kevin Llario marcó en el segundo tiempo para dar los tres puntos al Benigànim, que totaliza ahora 11 puntos y escala dos puestos en la tabla. Es tercero por la cola, pero deja el farolillo rojo de la tabla.

L'Olleria también ganó, 0-1 en el campo del Rayo Ibense, en un partido muy igualado que completó la primera parte sin goles. Tras una segunda que seguía el mismo patrón, Gandia marcaba en el minuto 82 para desequilibrar el marcador a favor de los de la Vall d'Albaida. L'Olleria es séptimo en la tabla, por detrás del Olímpic, con un punto menos que los de Xàtiva.