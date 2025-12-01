Ontinyent entrega 3.000 euros en premios al uso del valenciano en el comercio local

El Ayuntamiento de Ontinyent ha celebrado este lunes en el Museo Textil de la Comunitat Valenciana el acto de entrega de los I Premis a l’Ús del Valencià en el Comerç Local 2025, una iniciativa impulsada por la concejalía de Promoción Económica con el apoyo de la Diputació de València. Estos galardones, dotados con un total de 3.000 euros, nacen con la voluntad de reconocer y promover la presencia normalizada del valenciano en el tejido comercial de la ciudad.

La convocatoria establecía dos modalidades: una dedicada a la rotulación y el material imprimido (como facturas, bolsas, etiquetas o documentos corporativos) y otra orientada a la incorporación de la lengua en páginas web, redes sociales, software de gestión y otras aplicaciones digitales. En total, se han presentado diez candidaturas, “una participación muy positiva tratándose de la primera edición y que alienta a continuar trabajando en próximas convocatorias”.

En la modalidad de uso del valenciano en rotulación y materiales, el primer premio, dotado con 750 euros, ha recaído en Seneo Cooperativa Valenciana; el segundo premio, de 500 euros, ha sido para Josep Ferri Monfort (Terriblement de la terreta); y el tercer premio, con 250 euros, se ha otorgado a Mesquehorta Col·lectiu Agroecològic. En cuanto a la modalidad de uso del valenciano aplicado a las nuevas tecnologías, el jurado ha decidido otorgar el primer premio (750 euros) a Gonzalo Gironés Sarrió (Gong Disseny); el segundo premio (500 euros), a Clínica Carlos Revert SLU; y el tercer premio (250 euros), a Eira Salut Cooperativa Valenciana.

Además, el Ayuntamiento ha querido reconocer públicamente la participación otros comercios no premiados, que han recibido un detalle proporcionado por la Diputació de València. Entre ellos se encuentran Fotoflash 2, Espai Regenera y Òptica de Paula, a los cuales se han librado carretes de compra con rotulación en valenciano.

Entrega de los I Premis a l'Ús del Valencià en el Comerç Local de Ontinyent. / Ajuntament Ontinyent

La vicepresidenta primera de la Diputació de València y regidora de Promoción Económica, Natàlia Enguix, destacaba “el orgullo que supone ver como el comercio local de Ontinyent se cree el valenciano y lo usa de manera natural”. Enguix ha subrayado que “la mejor manera de fomentar la lengua es utilizándola, hablándola y mostrándola en el día a día”, y ha agradecido el esfuerzo de los establecimientos participantes, poniendo de relieve que “los comercios son fundamentales porque están a pie de calle y dan visibilidad al valenciano. Estas iniciativas, aunque pequeñas, son las que hacen pueblo y refuerzan nuestra identidad”, remarcaba. Natàlia Enguix avanzaba que el Ayuntamiento ya trabaja en la segunda edición de los premios y que la Diputació organizará un acto específico para reconocer los comercios galardonados de cada año, “con la voluntad de continuar consolidando esta apuesta por la lengua”.

El promotor lingüístico municipal, Manolo Requena, explicaba que esta primera edición “nace con la voluntad de hacer valer el esfuerzo de las empresas, establecimientos y profesionales que apuestan por el valenciano como herramienta de identificación y proximidad con la clientela”. Requena ha remarcado que “fomentar el uso del valenciano en el ámbito comercial no solo refuerza la cohesión social y cultural, sino que mejora la atención al público y proyecta una imagen moderna y próxima del comercio local”.