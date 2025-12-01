El PP de Xàtiva activa el modo campaña: se lanza a las calles y reparte un boletín a los vecinos

El Partido Popular de Xàtiva realizó el sábado un amplio recorrido informativo por las zonas de Sant Francesc, la Plaza de la Bassa y la Alameda, donde su portavoz, Marcos Sanchis, y miembros del grupo municipal estuvieron conversando con los vecinos y repartiendo el boletín especial en el que se analiza la gestión del gobierno de Roger Cerdà y Xàtiva Unida, así como la alternativa que ofrece el PP para cambiar el rumbo de la ciudad.

Durante la jornada, los populares constataron —según destacaron— “la preocupación creciente de los vecinos por el deterioro de la ciudad”, especialmente en materia de limpieza, abandono de barrios, seguridad y presión fiscal. “Ayer lo vimos con absoluta claridad hablando con decenas de personas: la gente sabe que paga más que nunca y recibe menos que nunca”, afirmó Sanchis mientras atendía a varios comerciantes de la zona. “Hay sensación de suciedad, de abandono, y de que el Ayuntamiento está más centrado en subir impuestos que en mejorar los servicios”.

El boletín distribuido, que los populares entregaron puerta a puerta y a pie de calle, sintetiza lo que consideran “el peor gobierno municipal de la historia de Xàtiva”. En él se critica en el incremento de los ingresos municipales por impuestos en 2 millones de euros, la creación de más cargos políticos y asesores y la pérdida de más de 1 millón de euros en subvenciones. También se cuestiona el "abandono" de patrimonio emblemático como la Plaza de Toros, el Hotel Murta o el propio CRAC. "Todo ello acompañado de un deterioro evidente en servicios tan esenciales como la limpieza viaria, la seguridad o la red de agua potable, que continúa contando con más de 70 kilómetros de tuberías de fibrocemento", afirman los populares.

A medida que avanzaba el reparto, fueron muchos los vecinos que trasladaron sus quejas sobre los recibos del agua, las tasas municipales y el estado del centro histórico. Ante estas inquietudes, Sanchis explicó que el PP propone un giro de 180 grados: “Nuestro proyecto es claro: bajar impuestos, mejorar los servicios y recuperar el orgullo de ciudad. No puede ser que Xàtiva sea hoy más cara, más sucia y esté más deteriorada que hace diez años”.

El portavoz popular recordó que, frente al modelo del actual gobierno, el PP ofrece medidas concretas como bajar el IBI, revisar tasas consideradas abusivas, crear una Oficina Municipal de Captación de Subvenciones para evitar nuevas pérdidas de fondos europeos y autonómicos, reforzar la plantilla de Policía Local y colocar cámaras de vigilancia en zonas sensibles, impulsar un plan urgente de renovación del ciclo del agua y eliminar progresivamente el fibrocemento, además de activar presupuestos participativos reales y descentralizados para que los barrios recuperen protagonismo.

Jornada sobre ocupación ilegal

Mientras explicaban estas propuestas, los populares también aprovecharon para difundir la convocatoria de una Jornada Informativa sobre la okupación ilegal en Xàtiva, un problema que —según numerosas familias— también afecta a distintos puntos de la ciudad. El encuentro tendrá lugar el jueves 11 de diciembre a las 19:00 horas en la Casa de Cultura, con la participación del abogado José García y del agente de Policía Local de Valencia Vicente Gay.

Sanchis señaló que esta jornada nace a petición de muchos vecinos: “Nos están llegando casos reales, dudas y preocupaciones sobre qué hacer ante una okupación. Por eso queremos ofrecer información rigurosa, explicar los mecanismos legales y escuchar a quienes lo sufren de cerca. La seguridad de los vecinos es una prioridad absoluta para el Partido Popular”.

Durante la tarde, el mensaje que más repitieron los populares fue el mismo: "Xàtiva necesita un cambio de rumbo". “Lo que explicamos en el boletín son datos”, insistió Sanchis. “Subidas de impuestos, pérdida de ayudas, abandono del patrimonio y un gobierno agotado. Frente a eso, proponemos una alternativa seria y de futuro: una Xàtiva más limpia, más segura, con mejores servicios y con menos impuestos. Eso es lo que la gente nos está pidiendo”.