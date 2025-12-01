La presentación del calendario solidario de Xàtiva llena el Auditori de Sant Agustí
Seis mujeres y seis hombres ilustres protagonizan el anuario benéfico del próximo año, que edita la Associació Esportiva Murta
R. T.
Nuevo éxito de la Associació Esportiva Murta que preside Javier García Paños en la presentación del calendario solidario que cada año edita la entidad setabense. El acto, celebrado el pasado viernes, llenó el Auditori de Sant Agustí, un lugar especialmente elegido este año al conmemorarse el 35 aniversario del derrumbe del campanario de la iglesia-convento de Sant Agustí, ocurrido en enero de 1990. El calendario benéfico de 2026 está dedicado a personajes ilustres de Xàtiva, seis hombres y seis mujeres que han marcado la historia de la ciudad: Blai Bellver, Joaquín Lorenzo Villanueva, Attilio Bruschetti, José Espejo, Jovino Fernández, Gonzalo Viñes, Cecilia Sanz, Ana Calabuig (Anita la Comare), Artemina Botella, Matilde Ridocci, Teresa Montaner (Tereseta la Cadirera) y Remedios Laguía.
Este año, junto al calendario, también se podrá adquirir un libro con las biografías de estos personajes ilustres. El calendario cuenta con aportaciones literarias de Isaïes Blesa, Antonio Martín Llinares, Mariano González Baldoví, Pepe Sanchis, Salvador Català y Sergio Rubio (del Arxiu Municipal). También destacan las colaboraciones del periodista setabense Pepe Gutiérrez, de Ángel Sánchez, Antoni Marzal, David Cháfer y Juan González (Juanito). La portada del calendario es obra de Rubén Colomer, y la maquetación corre a cargo de Vicent Tormo. En las fotografías han colaborado Sonia Ramón Gimeno, Javier Soro y Estudio Federico, que además grabó el acto de la presentación.
El acto comenzó con la actuación de alumnos del Conservatori de Música de Xàtiva, cuya sede es el antiguo convento de Sant Agustí. Tras ello se proyectaron unos vídeos sobre el derrumbe del campanario, grabado entonces por Ricardo Ortega, y de la trayectoria de la Associació Esportiva Murta, con imágenes de los actos culturales y deportivos promovidos en los últimos diez años por la asociación. La Falla Españoleto realizó el “a propòsit”, escenificando el último día del curso en la Escola d’Adults de Xàtiva. El cantaor Manu Chàfer interpretó, junto a los músicos Pau Ortolà y Juanra Martí, dos canciones de Serrat, “Paraules d’amor” y “Para la libertad”, ya que el cantautor catalán ha donado un cd firmado para que sortee con fines benéficos. La gestión de la donación del disco firmado ha sido posible gracias al periodista Pepe Gutiérrez, colaboradora habitual de los actos de la asociación. Y Pili Cuenca recitó un poema durante el acto.
El presidente de la Associació Esportiva Murta, Javier García Paños, entregó los reconocimientos a quien era alcalde de Xàtiva cuando se produjo el derrumbe del campanario, el socialista Miquel Calabuig, a quien le entregó un Socarrat del antiguo campanario diseñado por Cerámicas Vallés. También se reconoció a la Brigada Municipal por las labores realizadas tras el derrumbe, recogiendo la distinción Ramón Hernández. El acto también distinguió al director del Conservatori, Gaspar Nadal, a la Falla Españoleto, a Manu Chàfer “El Gallo”, Pili Cuenca y Felo Fuentes.
El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, cerró el acto de la presentación del calendario solidario, destacando la consolidación del evento en la programación cultural de Xàtiva y resaltando la labor de la Associació Esportiva Murta y de su presidente, Javier García Paños.
A beneficio de entidades sociales
El calendario, que ya está a la venta al precio de 8 euros (10 euros si también se adquiere el libro con las biografías de los ilustres), destinará la recaudación a asociaciones benéficas y las protectoras de animales de Xàtiva. Se puede adquirir en los locales de estas asociaciones y en la Floristería Les Floretes.
