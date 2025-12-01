La Font de la Figuera aprueba el presupuesto de 2026 con el apoyo de todos los partidos locales

El Ayuntamiento de la Font de la Figuera ha sacado adelante por unanimidad los presupuestos de 2026, en los que destaca una partida de 88.000 euros para cumplir el plan de ajuste aprobado en julio para liquidar la deuda de unos 350.000 euros que arrastra el consistorio de la Costera. Los cuatro grupos políticos del pleno: PP, PSPV, Compromís y Per la Font, se unieron para ratificar unas cuentas “austeras”, pero que mantienen los servicios esenciales a la ciudadanía, con el objetivo de cumplir los compromisos de liquidación del pasivo, según defendió el alcalde, Elio Cabanes (PP). Se aprobaron en el pleno del pasado jueves con 10 votos a favor, ante la ausencia de un regidor del PP.

El primer edil desgranó las cuentas de 2026, que incluyen 2.365.000 euros en la partida de ingresos. De ellos, 675.000 llegarán de impuestos directos; 26.000 € de impuestos indirectos; 410.000 de tasas, precios públicos y otros ingresos. Las transferencias corrientes reportarán 1.223.000 euros y los ingresos patrimoniales 29.000 euros. En la partida de gastos destaca, según afirmó Cabanes, la “peculiaridad” de un superávit de 88.098 euros “para el plan de ajuste. Para ir liquidando el remanente de tesorería negativo, de unos 350.000 euros”. En cuanto a los gastos, los de personal reportan el importe más elevado, con 1.327.000 euros previstos. Los gastos corrientes en bienes y servicios supondrán 801.000 euros; los financieros 11.000 €; las transferencias corrientes, 102.000 euros; y los gastos en inversiones reales tendrán una partida de 34.000 euros.

Per la Font explicó su voto favorable a la aprobación manifestando que “los presupuestos los hemos tratado en diversas comisiones y hemos llegado a un consenso”. La única edil de la formación, Purificació Lluch, afirmó que “no son los presupuestos que querríamos, son los que hemos estado obligados a consensuar porque el plan financiero nos lo marca. La situación financiera nos muestra que nos encontramos en un momento delicado, los ingresos no son suficientes para cubrir todo lo previsto y no cumplimos con la estabilidad presupuestaria”. Lluch señaló que la “austeridad” de las cuentas “no es una opción ideológica, es una obligación de buena gestión para evitar que la situación empeore”. Manifestó que la “austeridad es provisional para estabilizar las cuentas” y aseguró que la reducción de las partidas “más que recortes, son prioridades”.

Compromís evidenció que “es la primera vez que Compromís está en la formación de los presupuestos y se ha contado más con nosotros”. El regidor valencianista Adrià Gómez también aludió a las obligaciones de contención marcadas por el plan de estabilidad financiera, “hemos hecho lo que hemos podido para revertir la situación y creemos que los presupuestos van en esa línea”. Destacó que en las cuentas “romperán por la sonada reducción de algunas áreas en comparación con años pasados”, pero afirmó que “los recortes son los que tenían que ser y el pueblo sabrá apreciar el trabajo que se hará para sacarlo adelante”.

El PSPV, que calificó los presupuestos municipales de 2026 como los de “la recuperación económica”, se centró en las partidas en las que han realizado aportaciones. El regidor Mariano Ferriz agradeció que “se haya podido incrementar en 1.000 euros más la partida del agua, respecto a la de 2025” y respecto a la limpieza viaria en fiestas, apuntó que “consideramos que es una manera de quitarles trabajo a los operarios que ya trabajan durante todo el año. Les damos un respiro y es mejor para la productividad del ayuntamiento”. Los socialistas también agradecieron que “se haya mantenido la cuantía de 9.000 euros en caminos” y que “se haya cumplido el compromiso con la banda de música, que aumenta en mil euros más el área de contratación, hasta los 26.500 euros”. Ferriz avanzó que en las cuentas de 2026 “vamos a funcionar bastante con modificaciones de crédito, porque estamos obligados a presupuestar el capítulo 1 conforme es la plantilla que tiene el ayuntamiento” y pidió que en esas modificaciones de crédito “se tenga en cuenta el tema de los derribos, por seguridad viaria del pueblo. Hay muchas casas perjudicadas y tenemos que comenzar a actuar”, reclamó. Como regidor de Fiestas, Ferriz reconoció que “lo primero que se tiene que recortar es en fiestas y asumimos el recorte de 44.000 euros respecto al año pasado”, pero señaló la posibilidad de “ampliar la partida, si hiciera falta, para mantener la dignidad de las fiestas”. El PSPV afirmó que los presupuestos “no son los que nos permiten hacer inversiones de ámbito local, pero sí los presupuestos que van encarados a reducir la deuda en los próximos años”.

El alcalde, Elio Cabanes, resaltó que se trata de un presupuesto municipal “que se ha trabajado entre todos y se ha intentado buscar el máximo consenso posible. Todos hemos cedido para llegar al acuerdo y presentar los presupuestos que necesita la Font de la Figuera”. Cabanes también explicó que hay tres puestos de trabajo que “están presupuestados, pero no están cubiertos ahora” y afirmó que si estos puestos quedaran vacantes, con esas cuantías “ajustaremos otras partidas. Se destinarán a lo que sea necesario, derribos, fiestas, caminos o agua. Las fiestas serán decentes, pero esto es una situación puntual y temporal, pero hay que pasarlo y hacer unas fiestas lo mejor posible con lo que tenemos”, avanzó. “Se han establecido prioridades y estamos todos a una para conseguir solucionar la situación económica del ayuntamiento y que el ciudadano no lo note”, concluyó el alcalde.