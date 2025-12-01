El PSPV de la Vall aboga por aclarar la disponibilidad de los terrenos de Llanera para el COR

El PSPV-PSOE de la Vall d’Albaida valora con “preocupación” los acontecimientos al seno del Consorcio de Residuos V5 encargado del tratamiento de la basura de las cinco comarcas meridionales de la provincia de València que ponen en duda la disponibilidad de los terrenos de Llanera para la planta de tratamiento ofrecidos por Vytrusa para obtener la concesión del contrato millonario de gestión. Además, los socialistas reclaman “celeridad” a la hora de obtener todos los informes necesarios para poner fin a las dudas generadas desde el ámbito técnico de la entidad.

De hecho, Fede Vidal, secretario general de los socialistas de la Vall d’Albaida, cuestiona la táctica de la presidencia de restarle importancia a los hechos constatados por el personal del COR ya que “lejos de favorecer la transparencia y la posible depuración de responsabilidades, se ha optado por generar dudas, desautorizar los criterios técnicos y ralentizar la toma de decisiones”. Más allá, Vidal considera los informes del técnico de administración general (TAG) como ”muy explícitos y contundentes” por lo que conmina al presidente y a la gerente del consorcio “a proteger el interés público” dado que “el COR no es de nadie, sino que debe estar al servicio de la ciudadanía.

A su vez, Gomar muestra su preocupación por las circunstancias que han convertido una cuestión técnica en una “crisis institucional”. Así, el representante socialista asegura que “no podemos continuar dudando de un contrato de esta magnitud después de tantos años”, por ello, “si Vytrusa dispone de información contrastable, debe aportarla inmediatamente para evitar cualquier tipo de duda” o, en caso contrario, “proceder a la revisión de la concesión con todas las garantías jurídicas” para preservar los intereses del COR.

Desde la formación, se insiste en que “la transparencia no es una opción, sino una obligación democrática” lo que comporta la “exigencia de la defensa del funcionariado ante cualquier presión, la aclaración de todas las circunstancias apuntadas en los informes y la protección de la ciudadanía”. Sin embargo, Fede Vidal augura que “la actual gestión del PP avance en estas líneas vistos los resultados de los últimos dos años que evidencian una administración opaca y caótica sin criterio técnico que resta credibilidad institucional al COR”.

Por último, el PSPV-PSOE recuera que la Vall d’Albaida ha mantenido durante años una posición contraria a la macroplanta de Llanera por oponerse al modelo representado por el Plan de minimización de residuos de la comarca, “un ejemplo de gestión y que no ha sido sustituido ni mejorado por ninguna actuación del COR hasta ahora”. Por ello, los socialistas concluyen que “seguiremos vigilantes y no permitiremos que esta crisis se cierre en falso” ya que el PSPV-PSOE “siempre estará al lado de una gestión de los residuos que redunde en beneficio del medio ambiente y la ciudadanía con fórmulas ajustadas a la realidad de nuestras comarcas que no provoquen sobrecostes injustificados”.