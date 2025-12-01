Xàtiva inicia una nueva edición de la Ruta Sana con cinco itinerarios nuevos.

El Ayuntamiento de Xàtiva inicia mañana martes 2 de diciembre una nueva edición de la campaña municipal “Ruta Sana” para el curso 2025-2026, un programa consolidado que promueve hábitos de vida saludable mediante caminatas guiadas y accesibles para toda la ciudadanía.

Como novedad, este año el proyecto presenta la ampliación del número de itinerarios, que pasan de siete a doce rutas, gracias a la incorporación de cinco recorridos nuevos que permiten ampliar la oferta y adaptarla a diferentes niveles y necesidades. Además, con el objetivo de facilitar la participación y mejorar la coordinación del servicio, todas las salidas se unifican este año en un único punto de inicio situado en la estación de RENFE. La concentración en este espacio permite establecer una logística más sencilla para las personas participantes y refuerza la visibilidad del programa dentro del tejido urbano.

La Ruta Sana ofrece sesiones guiadas por personal especializado que incluyen una explicación inicial del recorrido, ejercicios de calentamiento, consejos de alimentación saludable y prácticas básicas para realizar la actividad física con seguridad. Al finalizar cada caminata se realizan estiramientos para favorecer la recuperación muscular y prevenir lesiones. Los itinerarios recorren diferentes zonas de la ciudad, desde los espacios más céntricos hasta entornos naturales y puntos de interés patrimonial, integrando ocasionalmente el uso de equipamientos biosaludables situados a lo largo de los trayectos.

Las doce rutas que forman parte del programa de esta edición son las siguientes: Passeig del Ferrocarril, Pla de la Mesquita, Murallas de Levante, Calvario Alto, Sant Josep – Castillo, Nevera – Cova dels Coloms, Novetlè, La Granja, Vía Verde Ribera-Costera, Camí Sant Antoni, La Bola – Palasiet y Calvari Baixet – Convent de Sant Domènec. Además, el programa incorpora rutas especiales de fin de semana como Costa del Castillo y Casa de la Llum, pensadas para ofrecer opciones complementarias y adaptadas a diferentes niveles de dificultad.

Los horarios, que varían según la estación del año, incluyen sesiones los martes y jueves (de 16 a 17h en horario de invierno y de 19:30 a 20:30h en horario de verano) y los sábados (de 10 a 11h en horario de invierno y de 9 a 10h en horario de verano), con el fin de ofrecer opciones que se adapten a las preferencias de la población. La actividad es gratuita, abierta al público general y no requiere inscripción previa, manteniendo así el carácter inclusivo y accesible que ha definido el programa desde su origen.

El proyecto prevé la posibilidad de introducir modificaciones en los horarios o en los recorridos en función de criterios técnicos o de las necesidades detectadas entre las personas asistentes. Además, la empresa encargada del servicio realizará un seguimiento continuo y trasladará a la Concejalía de Sanidad información actualizada sobre la asistencia, el perfil de los participantes, el grado de satisfacción y cualquier incidencia o propuesta de mejora que pueda contribuir a perfeccionar la actividad.

«Animamos a la ciudadanía a participar en esta nueva edición de la Ruta Sana, una iniciativa pensada para fomentar la actividad física moderada, la convivencia y el bienestar personal mediante caminatas saludables que recorren diferentes espacios de Xàtiva y de su entorno», ha expresado el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà.