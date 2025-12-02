La Costera reivindica las alianzas empresariales para exprimir su potencial industrial

Cintillo Foro Más que empresas La Costera. / ED

En un panorama de cambios vertiginosos marcado por la irrupción de nuevas tecnologías cada vez más transformadoras, las empresas se enfrentan a incontables desafíos, pero también a un nuevo marco de oportunidades.

Con la premisa de averiguar de primera mano la situación económica y social que vive en la actualidad la Costera, Levante-EMV organizó ayer una nueva edición del Foro Más que Empresas, un ciclo de encuentros que cuentan con el impulso de la Vicepresidencia Primera del Área de Comercialización de la Diputació de València, la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) e Hidraqua, y que están recorriendo todas las comarcas en las que este diario cuenta con presencia.

A escala local, la Costera es un territorio con un gran potencial de crecimiento industrial. El sector secundario, sin embargo, se ha visto tradicionalmente lastrado por una serie de factores que han reducido su peso en el conjunto de la economía comarcal.

El hotel-restaurante Montsant de Xàtiva fue el escenario privilegiado en el que algunos de los principales actores políticos, empresariales y financieros de la comarca compartieron reflexiones y recetas para revertir esta situación y dibujar un horizonte de desarrollo más proclive para la pequeña y mediana empresa. La mesa de debate, moderada por la directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en Valencia, Silvia Tomàs, reunió a Javier Cabedo, vicepresidente de CEV-Valencia;Josep Llopis, director de zona enCaixa Popular; PepeCórdoba, CEO y fundador de Tunergía; Ángel Martínez, director técnico de Inelcom; José Luis Gijón, presidente de la Mancomunitat de la Costera-Canal, y a la vicepresidenta primera de la diputación, Natàlia Enguix.

«La Costera necesita mucha más industria y diversificar el tejido empresarial. El AVE es una oportunidad» Josep Llopis (director de zona de Caixa Popular)

Los ponentes compartieron la necesidad de tejer alianzas empresariales, reivindicaron la cooperación público-privada y el impulso de Valpark como gran polo logístico por explotar de la Costera, abogaron por la economía de proximidad y demandaron una administración más ágil y capaz de dar respuesta a las necesidades de formación de las empresas.

La mesa de debate del foro Más que Empresas en Xàtiva, ayer. / Perales Iborra

El director de zona de Caixa Popular puso el foco en que el sector comercial supone prácticamente el 70% del tejido productivo de una comarca que, a su juicio, «necesita mucha más industria». En ese sentido, Josep Llopis destacó que las nuevas grandes infraestructuras que se van concretando en la Costera, con la inminente llegada del AVE, suponen una oportunidad —junto con la transformación tecnológica—«para fortalecer el tejido empresarial» si se apuesta, por ejemplo, por la industria auxiliar de las grandes empresas.

«La Generalitat debe coger el toro por los cuernos y dar a Valpark la importancia que merece» Javier Cabedo (Vicepresidente de CEV-Valencia)

En la misma línea, el presidente de la Mancomunitat, José Luis Gijón, llamó a «no dejar escapar» la posibilidad de que el Corredor Mediterráneo haga parada en Vallada, con tal de que el polígono de Valpark sea «una punta de lanza» económica. Gijón remarcó que la industria es clave para garantizar un futuro y que la gente se quede a vivir en el territorio, a tiempo que puso en valor el PacteTerritorial de la Costera-Canal como punto de unión entre las empresas, la administración y los profesionales.

A través de esta herramienta, la Mancomunitat quiere fomentar el asociacionismo entre polígonos y ayudar a hacer visibles los proyectos de muchos autónomos locales. De hecho, se está desarrollando una plataforma que pretende unificar todos los servicios que se ofrecen en la comarca para conectar a autónomos y pymes con grandes empresas y que estas puedan beneficiarse de la reducción de costes que puede implicar la proximidad geográfica, facilitando los trámites.

"Hay una gran oportunidad de reducir costes energéticos, pero hace falta apoyo de la administración" Pepe Córdoba: CEO y fundador de Tunergía

Como representante de Inelcom, una empresa puntera fabricante de tecnología que, pese a estar presente en 9 países, lleva 46 años manteniendo su sede en Xàtiva, Ángel Martínez profundizó en las ventajas de apostar por la producción local en un momento «de grandes oportunidades que hay que saber aprovechar». «Podemos convertirnos en un polo innovador que atraiga empresas y talento, pero necesitamos ir de la mano de las administraciones», apuntó Martínez, que reclamó para ello una administración «valiente y más ágil» y unas reglas que permitan a las empresas de aquí competir en igual de condiciones con las de fuera en la carrera por revertir la actual dependencia tecnológica del exterior. «Si no, estaremos en inferioridad, perderemos competitividad económica, industrialización y conocimiento tecnológico», ahondó.

"Trabajamos en una plataforma para acercar a las pymes y autónomos a las grandes empresas" José Luis Gijón (presidente de la Mancomunitat de la Costera-Canal)

El vicepresidente de CEV-Valencia, Javier Cabedo, remarcó en que, aunque los niveles de ocupación en la comarca son buenos, existe una gran dificultad para encontrar mano de obra cualificada por parte de las pymes. En ese sentido, hizo hincapié en la necesidad de articular medidas para retener el talento de la gente joven, aprovechando las virtudes que puede ofrecer una ciudad intermedia como Xàtiva en un contexto en el que vivir en grandes capitales como València o su zona metropolitana comienza a ser difícil por el precio de la vivienda.

En ese punto, señaló como algo imprescindible «dedicar muchos recursos a la formación» y afinar y adaptar la oferta de ciclos de FP para que respondan de forma más dinámica a las necesidades empresariales. Cabedo también instó a la Generalitat a «coger el toro por los cuernos y dar a Valpark la importancia que merece».

«Necesitamos una administración valiente y ágil que confíe en las empresas locales» Ángel Martínez (Director técnico de Inelcom)

La energía como oportunidad

Tunergía es una empresa radicada en Xàtiva que se dedica a solucionar problemas energéticos de hogares, empresas e instituciones públicas y que apuesta por las comunidades energéticas como vía para abaratar la factura de la luz, aprovechando las posibilidades de generar energía que existen cerca de los núcleos urbanos, como en las cubiertas de los polígonos. Su CEO, Pepe Córdoba, defendió ayer esta fórmula por criterios de eficiencia, sostenibilidad y proximidad, pero también para reducir costes y «hacer más competitivo el tejido empresarial», una asignatura pendiente que urgió a abordar, aprovechando el renacer de los polígonos y la llegada de nuevos habitantes de otras zonas. Córdoba animó, además, a profundizar en la cooperación público-privada para que funcione este modelo.

Josep Llopis (Caixa Popular) también subrayó la importancia de explorar alianzas con empresas y administraciones y de potenciar las herramientas financieras adecuadas, a tiempo que emplazó a trabajar por una mayor diversificación industrial en la Costera. La entidad financiera defiende su apuesta por «hacer un traje a medida que se adapte a las necesidades de los clientes». En ese sentido, mencionó la línea de financiación en municipios que sufren la despoblación.