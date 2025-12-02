Detienen a tres jóvenes tras propinar una paliza a otro hombre después del Bou en Corda de Ontinyent
La víctima permanece en estado grave tras ser trasladada al hospital de la Ribera
Los hechos ocurrieron durante la madrugada del sábado 29 de noviembre
Es un debate que se suele generar en este tipo de eventos. La concentración de personas en jornadas festivas en las que se coordinan espectáculos taurinos suele dejar varias atenciones sanitarias. Y, desgraciadamente, muchas veces también se generan episodios de mayor violencia, muchas veces influenciados por el excesivo consumo de alcohol y de sustancias ilegales. Así, el pasado sábado un hombre fue gravemente agredido en Ontinyent tras la celebración del "Bou de la Puríssima".
Las fuentes consultadas confirman que sobre las doce de la noche los servicios de Emergencias recibieron una llamada alertando que había una "persona que respiraba con dificultad" tras haber sido agredido en la capital de la Vall d'Albaida. Así, un vecino de la zona llamó al 112 e indicó que un hombre había sufrido una grave agresión en la zona del Trinquet de Maians. Una ambulancia se trasladó hasta el lugar de los hechos tras ser movilizada por el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) para atender a la víctima y agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) se trasladaron a la zona para esclarecer lo ocurrido. Las fuentes consultadas confirman que la víctima fue ingresada en el hospital de la Ribera de Alzira "en estado grave" y que su pronóstico es "reservado".
Fuentes de la Policía Nacional han confirmado a este Levante-EMV que ya hay tres personas detenidas por los hechos: "Son nacidos entre 2005 y 2006, por lo que tienen 19 años y 20 años". Parece ser que el principal agresor fue detenido el día siguiente, domingo 30 de noviembre por la mañana. Dos de los tres arrestados ya han pasado a disposición judicial y otro ha sido puesto en libertad con cargos. Se les imputa un delito de lesiones graves. Las mismas fuentes han detallado que "la agresión tuvo lugar entre las doce de la noche y las dos de la mañana. La víctima fue agredida por varias personas con patadas y puñetazos. Hay una investigación abierta por efectivos de la Policía Judicial del CNP en Ontinyent".
Cabe recordar que la "Nit del Bou" congrega a una gran cantidad de personas en la capital de la Vall d'Albaida. El Ayuntamiento de Ontinyent colabora en los festejos, de hecho también acoge las reuniones en las que se cierra el dispositivo de seguridad de la fiesta.
