El Gobierno da la puntilla a la línea de alta tensión entre Almansa y Montesa

El Ministerio para la Transición Ecológica ha dado carpetazo definitivo al proyecto de macroplanta fotovoltaica Almansa 1, que contemplaba la construcción de una línea de muy alta tensión de 36 kilómetros de longitud entre el complejo previsto en la localidad albaceteña y la subestación de Montesa. La actuación, que también afectaba a los términos municipales de la Font de la Figuera, Moixent y Vallada, en la Costera, despertaba el rechazo de los ayuntamientos de la zona y de colectivos vecinales y ecologistas.

La resolución administrativa firmada por el director general de Política Energética y Minas, ManuelGarcía Hernández, se hizo pública ayer por cauces oficiales después de que la empresa promotora del parque solar, Figsel Trade, SL (filial de la multinacional francesa Akuo) presentara en marzo de 2025 una solicitud de desestimiento de la autorización administrativa previa concedida por el Gobierno. Un mes más tarde de anunciar que abandonaba la millonaria inversión, la mercantil se declaró en concurso de acreedores. En junio, un juzgado de Madrid inició su proceso de liquidación tras decretarse el cese de los administradores de la firma.

A pesar de esta circunstancia, la Plataforma STOP Macrorenovables en la Costera anunció que iba a continuar con las acciones judiciales para tratar de anular los permisos otorgados por el ministerio a la actuación, ante la posibilidad de que el proyecto pudiera venderse a otra empresa o que su tramitación se reiniciara en un futuro. De momento, la dirección general dePolítica Energética ha ordenado formalmente el archivo del expediente. La solicitud de devolución de la garantía de acceso y conexión que depositó la promotora en relación con la planta fotovoltaica está a la espera de resolverse. Desde el movimiento contrario a la instalación, exigieron a la administración que ejecutara el aval presentado por Figsel Trade, como medida de garantía frente al abandono de la promotora.

La macroplanta solar Almansa 1 se diseñó inicialmente con una inversión de 61 millones de euros. Iba a tener una potencia de 75,60 megavatios y a contar con 185.220 paneles solares.

El proyecto recibió una fuerte contestación social desde su presentación en 2022, tanto en Almansa como en la Costera. La propuesta inicial contemplaba la instalación de un trazado aéreo con numerosas torres de muy alta tensión que despertó gran preocupación por su impacto paisajístico y medioambiental en diversas áreas de relevancia de la comarca.

Línea parcialmente soterrada

Tras los requerimientos de las administraciones, sin embargo, la empresa tuvo que modificar sus planes y se vio obligada a soterrar gran parte de la infraestructura de evacuación de la energía del parque fotovoltaico. Así consiguió los permisos iniciales para ejecutar la operación, aunque posteriormente se topó con los obstáculos de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), que cuestionó la solvencia técnica y económica de la promotora para desplegar el gran complejo fotovoltaico Aunque finalmente estos escollos pudieron ser salvados, la insolvencia de la empresa ha terminado desembocando en la renuncia a una intervención a la que el Gobierno Central acaba de dar la puntilla, declarando su archivo.