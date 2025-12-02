El IES Jaume I de Ontinyent interviene en el webdoc de memoria democrática de la Diputació
El instituto participa con un proyecto en el que profesorado y alumnado han trabajado sobre la memoria histórica como herramienta educativa y social
Natàlia Enguix remarca la importancia de incorporar recursos accesibles y divulgativos para llegar a la juventud
El IES Jaume I de Ontinyent es uno de los centros educativos participantes en el webdoc "Les fosses de la vergonya", un recurso digital interactivo impulsado por el área de Memoria Democrática de la Diputació de València que coordina la vicepresidenta primera de la Diputació y diputada ontinyentina Natalia Enguix.
En la presentación del webdoc, Enguix explicó que este recurso es “una herramienta que permite llegar a públicos diferentes, utilizando un lenguaje audiovisual muy próximo a la juventud, mientras que otros formatos, como el libro dedicado a Isidro Escandell, ofrecen una aproximación más pausada y rigurosa”. La vicepresidenta remarcó la importancia de “incorporar recursos accesibles y divulgativos que ayuden a entender qué ocurrió durante la Guerra Civil y la dictadura, y por qué es fundamental preservar y transmitir esta memoria”.
El webdoc incluye un capítulo específico dedicado a uno de los proyectos desarrollados por el IES Jaume I, en el cual profesorado y alumnado han trabajado sobre la memoria histórica como herramienta educativa y social. Con motivo de la presentación, el profesor del centro ontinyentí Francisco Valero destacaba que “el archivo de la memoria es esencial no solo como acto de justicia histórica, sino para formar a las futuras generaciones y evitar que se repitan los errores que provocaron una tragedia tan espantosa durante la Guerra Española y la posguerra”.
