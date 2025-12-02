El IEVA presenta el libro sobre los moriscos de los Borja galardonado con el Premi d'Investigació de la Vall d'Albaida

El Institut d'Estudis de la Vall d'Albaida, IEVA, acaba de publicar «Els moriscos dels Borja a la Vall d'Albaida: terra, vassalls i senyors a la baronia de Castelló de Rugat», el libro que materializa el trabajo de Alexandre Ordiñana y Bataller galardonado en el XIV Premi d'Investigació de la Vall d'Albaida en 2022. El acto de presentación tendrá lugar el próximo 13 de diciembre en Castelló de Rugat.

Libro sobre los moriscos en la Vall d'Albaida, de Alexandre Ordiñana, editado por el IEVA. / IEVA

El volumen presenta un estudio sobre la economía y la sociedad morisca a partir de la estructura de la propiedad de la tierra del colectivo en la Vall d'Albaida, focalizado en la Ombria del Benicadell, espacio donde residía el grupo de población más elevado y la morería más grande, la de Castelló de Rugat, junto con las aldeas del Rafalet y Aielo de Rugat, y la villa cristiana de la Pobla del Duc, todos integrados en la misma baronía. Se describe el medio natural y la población, la incorporación en la casa de los Borja, el régimen señorial y la evolución de la coyuntura económica; y se analizan y precisan cultivos, partidas y cargas señoriales en la tierra. Además, Ordiñana aborda las propiedades de la tierra y detalla las principales familias moriscas propietarias y sus actividades comerciales y financieras.

Según explica el historiador Rafael Benítez Sánchez-Blanco en el prólogo del libro, la obra «nos presenta, apoyada en una enorme solidez documental, la compleja realidad económica y social de los moriscos del señorío de Castelló de Rugat» alejada de una simplificación empobrecedora y llena de estereotipos.

El libro, con amplios apéndices y numerosas mesas y figuras informativas, se ha incluido en la colección Textos de patrimoni i història de la Vall d'Albaida, con el número 4, y se ha publicado con el apoyo económico de la Diputació de València, el Ayuntamiento de Castelló de Rugat y el Institut Ramon Muntaner, y con la colaboración de la Federació d'Instituts d'Estudis Comarcals del País Valencià.

El próximo 13 de diciembre el IEVA presentará esta novedad editorial en el Auditori Municipal de Castelló de Rugat, a las 18.30 horas, en un acto en que intervendrán el autor, Alexandre Ordiñana, y el prologuista Rafael Benítez.