El mejor local de Xàtiva se queda sin inquilino

Es uno de los mejores locales comerciales (quizás el mejor) que actualmente se puede alquilar en Xàtiva. El número 64 de l’Albereda Jaume I es un bajo esquinero de aproximadamente 400 metros cuadrados de extensión que actualmente no registra actividad. Durante los últimos años acogió el restaurante «Canela y Clavo», que cerró sus puertas de forma oficial a principios de este año.

Tal como adelantó en exclusiva Levante-EMV el pasado mes de mayo, el grupo Alameda llegó entonces a un acuerdo para trasladar su restaurante «Típics» -bastante asentado en el panorama gastronómico de la ciudad- a este nuevo emplazamiento. Las obras comenzaron hace meses pero, de repente, todo se paralizó.

Ayer, fuentes del grupo empresarial con establecimientos en Canals y Ontinyent confirmaron a este diario que han cancelado el proyecto: el mejor local comercial de Xàtiva se queda sin inquilino fijo. Al menos, de momento.

«Se trata de una decisión empresarial, hemos decidido dejar el proyecto, ya que no salían las cuentas como las habíamos planteado», explicaron las fuentes consultadas, que apuntaron a un «sobrecoste» como principal elemento que ha causado la decisión: «prácticamente, las cifras iniciales se han doblado». Todo apunta al coste de la reforma a efectuar en el bajo comercial de l’Albereda.

«Llevábamos 25 años con ‘Típics’ y la verdad es que funcionaba. Sin embargo, hubo desgaste y presión por parte de los vecinos. Decidimos cerrar una etapa y emprender una nueva aventura. El local de l’Albereda de Xàtiva era una buena opción, pero no podido ser», confirmaron ayer desde el grupo empresarial Alameda.

Consultados sobre si manejan alguna alternativa para seguir teniendo presencia en Xàtiva, explicaron que de momento no tienen opciones:«No lo estamos buscando, la verdad. Hemos ampliado los salones en Canals y estamos absorbiendo clientes y derivándolos allí. Trabajo tenemos. No estamos buscando, pero si saliera algo tampoco lo descartamos».

De momento, el local se quedará sin inquilino. Fuentes de la propiedad explicaron ayer que han recibido el interés de otros posibles negocios:«De momento, no hay nada cerrado. De hecho, no podemos decir tampoco nada sobre el proyecto de Alameda 64. Ha venido gente a verlo, puede acoger actividades más allá del sector de la restauración», expusieron.

La «Casa Botella»

El bajo en cuestión es conocido en Xàtiva como la «Casa Botella». A lo largo de su historia, esta planta baja de l’Albereda ha sido teatro (Principal), cine (Fuster y León), banco (Hispano-Americano) y restaurante, entre otros usos. La historia del chaflán está íntimamente ligada a la del Portal del Lleó, hoy trasladado a la rotonda de acceso a Xàtiva . El empresario Hilario Botella se hizo con el edificio para levantar su residencia familiar de nueva planta, cuya construcción finalizó en 1906.

A finales del mes de octubre, la «casa Botella» volvió a la actualidad, tras conocerse que se había picado un escudo falangista de una placa en la que se podía y se puede leer «al jefe carlista y abogado setabense D. Mariano Magraner que fue ejecutado en esta Alameda».