Ontinyent despliega nuevas obras de mejora en tres polígonos por 850.000 euros

El Ayuntamiento de Ontinyent ha iniciado la ejecución de varias obras de mejora y modernización de los polígonos industriales del Pla, l'Altet y Sant Vicent. Se trata de una actuación financiada en parte con una subvención de 760.000 euros del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), que, sumada a la aportación municipal, supone una inversión global de cerca de 850.000 euros.

El regidor de Territorio, Óscar Borrell, destaca que estas obras “suponen un paso más en la apuesta del gobierno municipal por el desarrollo económico y la mejora de las infraestructuras industriales, una línea de acción que ya ha supuesto la inversión de casi 10 millones de euros a nuestros polígonos en los últimos años”. En concreto, la obra de mejora y modernización del polígono del Pla está siendo ejecutada por la empresa Pavasal por un importe de 299.758,34 euros (IVA incluido). La actuación Incluye la repavimentación del camino de la Font Santa para mejorar los accesos, así como la repavimentación del Camí Fondo para acceder a la parte urbana del polígono. Igualmente, se actuará en la zona verde adjunta al supermercado “Aldi".

Obras de mejora de polígonos en Ontinyent. / A.O.

En el polígono de Sant Vicent, la empresa adjudicataria también es Pavasal, con un presupuesto de 266.526 euros (IVA incluido). En este caso, la actuación incluye la prolongación de la vía ciclopeatonal desde el nuevo puente del Camí Vell de Xàtiva hasta la avenida de València, creando un circuito que permita a los trabajadores y visitantes desplazarse a pie o en bicicleta dentro del polígono, conectando zonas como la curva de Salvador y la antigua OTK. También se mejorarán los accesos al camino de servicio que conduce a la ermita de San Vicent.

Mejoras en la erd hidráulica

Finalmente, la actuación prevista en el polígono de l'Altet se ha adjudicado a la empresa Parkinsonia por un importe de 277.166 euros (IVA incluido).Esta actuación permitirá mejorar la red hidráulica mediante el cambio de las bombas de autopropulsión de agua potable. Además, se renovará el pavimento, se plantará nueva vegetación y se actualizará la señalización de las naves, aspectos que hasta ahora no estaban cubiertos.

Igualmente, hay una serie de actuaciones comunes a los tres polígonos, como la sustitución de las luminarias de vapor de sodio por tecnología LED, que permitirá un mayor control del consumo energético y una mejor eficiencia, con un importante ahorro energético. Además, se instalarán fuentes de agua para ponerlas a disposición de las personas usuarias de los polígonos. En palabras de Óscar Borrell, “invertir en polígonos es invertir en ocupación, competitividad y futuro para Ontinyent, una ciudad que como dice siempre nuestro alcalde tiene un ADN industrial, al que tenemos que destinar los esfuerzos al igual que los municipios de costa destinan en las suyos playas”, concluía.