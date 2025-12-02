Ontinyent inaugura el curso académico con una lección magistral de José Rafael Penadés

El aula magna del Campus de Ontinyent de la Universitat de València acogió el pasado lunes el acto oficial de inauguración del curso académico 2025-2026, contando con la intervención del científico y doctor en veterinaria José Rafael Penadés Casanova, que impartió la lección inaugural. El acto, presidido por el alcalde de Ontinyent y presidente de la Fundación Universitaria Campus Ontinyent, Jorge Rodríguez, y por la vicerrectora de Formación Permanente, Transformación Docente y Ocupación de la Universitat de València, Ángeles Solanes, "sirvió para constatar la consolidación del Campus ontinyentí, como espacio de formación, investigación y proyección territorial, destacando la nueva facultad de veterinaria como el proyecto estratégico que marcará el crecimiento del Campus en los próximos años", según apuntan fuentes del consistorio de la capital de la Vall d'Albaida.

En su intervención, Jorge Rodríguez destacó que Ontinyent "se prepara para acoger una titulación de enorme relevancia académica y científica, que situará la ciudad en un nuevo escenario de oportunidades y atracción de talento". El primer edil de Ontinyent explicó también que "el trabajo conjunto con la Universitat de València y la Generalitat está avanzando en los aspectos técnicos y de planificación necesarios porque el proyecto se despliegue con las máximas garantías".

Por su parte, la vicerrectora Ángeles Solanes subrayó "la apuesta de la Universitat de València por un Campus que ha crecido con solidez y con capacidad para asumir nuevos retos". Solanes señaló que "el desarrollo de Veterinaria es una apuesta de futuro que refuerza la orientación del Campus hacia una formación especializada, vinculada en el territorio y con impacto académico y social. La vicerrectora destacó que el proyecto requerirá nuevas infraestructuras y una planificación rigurosa, pero también que representa una oportunidad para situar Ontinyent en un lugar destacado dentro del sistema universitario valenciano".

La conferencia inaugural estuvo a cargo de José Rafael Penadés, doctor en Veterinaria y destacado investigador en el ámbito de la microbiología. Con el título “Los hilos del textil y los hilos de la vida: raíces, ciencia y agradecimiento”, Penadés ofreció una intervención donde reivindicó "sus raíces, el valor del esfuerzo familiar y el papel fundamental de la educación pública en su recorrido vital". Recordó su niñez en el colegio Carmelo Ripoll de Ontinyent, "el ejemplo de sacrificio de sus padres y el vínculo entre la precisión del trabajo textil y el rigor científico que ha marcado su carrera".

El científico, director del Center for Bacterial Resistance Biology del Imperial College London, explicó algunas de las claves de su trabajo en el ámbito de la resistencia bacteriana y la transferencia genética, y animó los jóvenes a seguir su vocación “sin miedo a buscar y equivocarse”. Penadés también "valoró positivamente en el acto que Ontinyent avance hacia la implantación de Veterinaria, destacando que una titulación de estas características puede convertirse en un elemento dinamizador de primer orden si se mantiene la apuesta por la excelencia".