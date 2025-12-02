Oro y bronce para el Esgrima Xàtiva en el Torneo Nacional de Ranking de sable

El Club d’Esgrima Xàtiva se alzó con dos medallas, un oro y un bronce, en los torneos Nacional de Ranking de sable para menores de 13 años y menores de 15 años, disputados el pasado fin de semana en Madrid. Los deportistas del club setabense Miles Tang y Anna Gallego se colgaron los dos metales en un torneo al que acudieron junto al entrenador John Jakelsky.

Miles Tang, del Esgrima Xàtiva, con el trofeo de campeón. / Club Esgrima Xàtiva

En el Torneo Nacional de Ranking de sable de menores de 13 años, Miles Tang se proclamó campeón, logrando el oro. El deportista del Esgrima Xàtiva mostró una clara superioridad, que fue aplastante en algunas ocasiones. El tirador setabense pasó la ronda de poules (ronda de clasificación) con 6 victorias y solo concedió 2 tocados en toda el poule. Pasó directo a la ronda de 32º y “atropelló” a su contrincante con sus desplazamientos impecables. La ronda de dieciseisavos también la superó sin complicaciones y en octavos repitió los buenos resultados, para llegar a semifinales. En esta ronda se enfrentó a un contrincante con una buena parada de cuarta, pero los ataques de Miles eran casi imposibles de parar y se plantó en la final. Una final ante un contrincante valiente, pero su juego de piernas en el centro de la pista le permitió imponerse en el resultado y ganar el encuentro. Al final ganó su asalto más difícil del día con un tanteo de 15-6. Un oro para Miles, que disfruta así del trabajo realizado. El Club d’Esgrima Xàtiva destaca el triunfo de Miles y remarca que “igual que sus contrincantes, estamos sorprendidos por el nivel de su esgrima a esa edad. Esta medalla será la primera de muchas”, avanzan desde el club.

Anna Gallego, del Esgrima Xàtiva, en el tercer puesto del podio, con el bronce. / Club Esgrima Xàtiva

El Club d’Esgrima Xàtiva también compitió en el Torneo Nacional de Ranking de sable de menores de 15 años, en el que Anna Gallego se colgó la medalla de bronce. También participó Miles Tang, que quedó séptimo. En la categoría femenina, Anna Gallego arrasó su ronda de poule (clasificación) ganando a todas sus rivales. La deportista setabense quedó primera clasificada después de los poules y eso le permitió llegar directamente a la ronda de 32º, donde ganó a su contrincante. En dieciseisavos sufrió bastante, por su insistencia en ciertos tipos de acciones, pero consiguió pasar de octavos de final, donde ganó con mucha inteligencia y piernas, a una contrincante que tenía mucha mano. En semifinales, Anna hizo una lucha digna contra una rival superior a la que no pudo superar, cayendo y quedando con la medalla de bronce.

En categoría masculina de menores de 15 años, Miles Tang ganó casi todos los asaltos en la ronda de clasificación. Después, luchó en la ronda de 64º ganando bien y en 32º sufrió un poco, pero logró la victoria contra un contrincante que ya había ganado en la ronda de poule. En dieciseisavos, Miles mostró su alto nivel de desplazamientos imponiendo su juego de piernas a su rival y con el triunfo logrado se plantó en octavos de final, donde perdió contra un contrincante mucho más grande que él y que impuso su esgrima para remontar y llevarse el asalto. Miles quedó 7° de unos 71 participantes.

El Club d’Esgrima Xàtiva ha destacado los triunfos de Miles Tang y Anna Gallego y afirma que “estamos orgullosos de nuestros alumnos y después de este torneo nacional sabemos que nos toca poner nuestros objetivos aún mas elevados”. El club setabense ha agradecido a la Real Federación Española de Esgrima y al Club Esgrima Barajas la organización de este evento.