El PSPV reivindica la mayor inversión ferroviaria del Gobierno en décadas en la Costera

El PSPV-PSOE de la Costera-Canal de Navarrés celebra la adjudicación por parte del Gobierno de España de los contratos valorados en 53,5 millones de euros en inversión ferroviaria que actúan directamente sobre las conexiones de tren de Moixent, Vallada, Montesa y L’Alcúdia de Crespins. Para la dirección comarcal de Abel Martí, se trata de “la mayor apuesta por el ferrocarril que han visto nuestras comarcas en décadas”.

Los socialistas aplauden la “potente inversión” en el Corredor Mediterráneo y destacan que las inversiones del Ministerio de Transportes a través de Adif incluyen la implantación de una segunda vía entre Moixent y L’Alcúdia de Crespins, la instalación de nueva electrificación y la mejora de las estaciones.

“Mientras otros mienten para tapar su incompetencia, el Gobierno de Pedro Sánchez ha demostrado su agenda de país con una inversión directa en La Costera”, señala Abel Martí, quien señala también que “estas obras son estratégicas para La Costera y La Canal de Navarrés: mejoran la movilidad diaria, refuerzan el transporte de mercancías y sitúan a la comarca en el mapa del futuro ferroviario europeo”.

El PSPV-PSOE comarcal subraya que esta inversión ayuda a construir oportunidades de vivir dignamente permitiendo la integración de las comarcas del interior valenciano en las grandes redes europeas de transporte. “Hace años nos decían que el Corredor nunca llegaría, hoy es una realidad imparable gracias a gobiernos socialistas”.

La formación del puño y la rosa reivindica que estas inversiones refuerzan la apuesta del Gobierno de España por un modelo de movilidad sostenible y por la igualdad territorial. Lamentan, por otra parte, la desaparición de la Generalitat Valenciana quien se ha borrado de todas las actuaciones comprometidas desde 2023