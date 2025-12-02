Sanidad lanza 26 plazas de difícil cobertura en Ontinyent a pocos meses de la apertura del hospital

La Conselleria de Sanidad ha activado un proceso selectivo por concurso para cubrir un total de 902 plazas de personal estatutorio declaradas de difícil cobertura en ocho comarcas de la Comunitat Valenciana. De todos los puestos convocados, 26 pertenecen al Hospital General de Ontinyent y su Centro de Especialidades, dada la urgencia de reclutar sanitarios de forma estable y permanente ante el elevado déficit de profesionales existente.

La convocatoria se produce a pocos meses para la apertura definitiva del nuevo hospital de la Vall d'Albaida, que Sanidad sitúa en primavera de 2026. Aunque, hasta hace poco, se manejaba como principal estimación la fecha de enero del año próximo, el estreno oficial se aplazó recientemente. Mientras tanto, se trabaja a contrarreloj para ultimar la puesta en marcha del gran complejo sanitario, con la dotación de maquinaria de última generación.

La oferta laboral lanzada por Sanidad incluye 16 plazas de facultativo especialista en las áreas de Cirugía General y del aparato digestivo, Cirugía ortopédica y traumatología, Endocrinología y Nutrición, Medicina Física y Rehabilitación, Medicina Interna, Neumología, Neurología, Obstetricia y Ginecología, Oncología Médica, Pediatría, Psicología Clínica, Radiodiagnóstico y Urología. Salvo estas tres últimas especialidades, para las que se buscan dos profesionales, en el resto de casos únicamente se ofrece un puesto vacante.

Por otro lado, la conselleria también ha sacado a concurso 7 plazas de médico de Urgencias Hospitalarias en Ontinyent, además de dos plazas de médico perteneciente a la Unidad de Hospitalización a Domicilio (UHD) que opera en todo el Departamento de Salud y una de enfermero especialista en Salud Mental.

El objetivo de estos procesos, según Sanidad, es garantizar la equidad asistencial en todo el Sistema Valenciano de Salud e "impulsar la incorporación urgente, estable y permanente de personal a aquellas plazas vacantes en las áreas que han sido declarados de difícil cobertura", como es el caso de los departamentos de salud de Vinaròs, Requena, Elda, Orihuela, Torrevieja, Dénia, el Hospital d’Ontinyent y su centro de especialidades, así como la zona básica de salud de Ademuz.

Aunque el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, anunció que la declaración de difícil cobertura se hará extensible a todo el Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent en su reciente visita al hospital de Ontinyent de hace dos semanas, fuentes sanitarias recalcan que la oferta a la que se acaba de dar luz verde se había estado cocinando con anterioridad y, por eso, no incluye más plazas en otros centros sanitarios de la Costera, la Canal o la Vall d'Albaida.

La convocatoria, que se publicó este lunes por cauces oficiales, busca la retención del talento, puesto que prioriza la experiencia en los puestos de igual categoría y/o especialidad.

Proceso de solicitud

Los profesionales interesados en optar a alguna de las plazas disponen de 15 días hábiles a contar a partir de este martes para presentar su solicitud. Terminado el plazo, se publicará un listado provisional de personas admitidas y excluidas en el proceso selectivo, por categoría y/o especialidad convocada. A partir de ese momento, habrá un plazo de 10 días para la presentación de alegaciones y tras ello, se publicará el listado definitivo.

Posteriormente se aprobará el acto de elección de destino y se dará un plazo de 10 días hábiles a partir del día siguiente al que se publique en la página web de la Conselleria de Sanidad, para que las personas admitidas soliciten plaza por orden de preferencia.

Transcurrido los plazos establecidos, se dictará resolución por la que se nombrará a los aspirantes como personal estatutario fijo en la categoría y/o especialidad en la que participan y se les adjudicará la plaza elegida con carácter definitivo, de acuerdo con la puntuación obtenida y por orden de prelación.

Los profesionales que hayan obtenido plaza podrán participar en los concursos de traslados de su categoría o especialidad, o en los sistemas de promoción interna o provisión de plazas de otra categoría o especialidad, cuando cumplan los requisitos comunes y acrediten tres años de permanencia en la situación de servicio activo en el centro adjudicado. En los procesos selectivos y concursos de traslados, cada mes trabajado en los puestos de difícil cobertura computa el triple de la puntuación establecida con carácter general.

Baremo de méritos

La puntuación máxima del proceso selectivo será de 63 puntos de acuerdo con el baremo establecido en esta convocatoria.

De esta manera, se podrá obtener hasta un máximo de 30 puntos por servicios prestados. Un máximo de 10 puntos por estar desempeñando el día de la publicación de la convocatoria, un puesto en la misma categoría y especialidad a la que opta, en un ámbito de trabajo declarado de difícil cobertura.

En cuanto a la formación, se podrá lograr hasta un máximo de 15 puntos, dependiendo si se dispone de máster universitario, doctorado o cursos realizados en la Escuela Valenciana de Salud u otra entidad pública equivalente al resto del Sistema Nacional de Salud o acreditadas por la Comisión de Formación Continuada de las profesiones sanitarias, realizadas en los últimos cinco años.

Por el conocimiento acreditado del valenciano se computarán hasta un máximo de cuatro puntos, al igual que por el conocimiento de otros idiomas comunitarios.