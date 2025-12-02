La vacante de profesor de piano en el conservatorio de Xàtiva obliga a devolver el dinero a 29 alumnos

El Ayuntamiento de Xàtiva ha aprobado la devolución de 482,40 euros a cerca de una treintena de alumnos del conservatorio de música Lluís Milà por las clases que no han podido impartirse en el primer trimestre del curso 2025/2026 como consecuencia de una vacante no cubierta de profesor de piano.

A través de una resolución de alcaldía firmada el pasado 26 de noviembre se dio luz verde a la propuesta evacuada por la regidora de Conservatorio, Amor Amorós, a petición de la dirección del conservatorio para compensar a los estudiantes de las especialidades de piano y piano complementario que, desde el inicio de curso y hasta el 20 de octubre, no habían disfrutado de la formación por la que habían pagado al realizar la correspondiente matrícula. El importe devuelto a los alumnos en este procedimiento oscila de momento entre los 15,30 euros y los 25,50 €, el equivalente a cinco clases no impartidas.

La problemática, compartida en otros centros similares, fue objeto de debate en el último pleno municipal del Ayuntamiento de Xàtiva, celebrado el pasado jueves. El regidor del PP, Eduardo Llopis, criticó en el turno de preguntas que, prácticamente "transcurrido el primer trimestre del curso, hay alumnos que no han tenido profesor de piano ni de flauta travesera hasta día de hoy". A continuación, el edil pidió a la concejala del área que explicara "esta situación tan irregular".

Amor Amorós (Xàtiva Unida) defendió que el consistorio ha estado "trabajando" desde mayo para tratar de garantizar la cobertura de las plazas "que podían quedar vacantes", pero "no ha podido ser". "A las familias que han pagado las clases se les va a devolver el dinero. Hay alumnos que pueden estar tres meses sin esas plazas y eso puede afectar al expediente", incidió Amorós, que recalcó que ha estado preocupándose y ocupándose "cada día" de solventar las carencias de profesorado en el centro.

Desde la dirección del conservatorio de Xàtiva han señalado hoy a este diario que el problema de la plaza vacante de flauta ya se ha solventado. Respecto a la de piano, las mismas fuentes subrayan que está en proceso de cubrirse a través de la bolsa.

Gestión complicada para el ayuntamiento

La concejala de Juventud, Lena Baraza (PSPV) pidió el turno de palabra en este punto para cargar contra la Conselleria de Educación por su negativa a hacerse cargo del conservatorio de Xàtiva, uno de los pocos de la Comunitat Valenciana de titularidad municipal, después de que en la pasada legislatura, bajo el gobierno del Botànic, se dejara prácticamente cerrado el traspaso de competencias para integrar el centro dentro de la red autonómica. Baraza indicó que para el ayuntamiento resulta complicado encargarse de los procesos selectivos de los profesores del conservatorio, cuya gestión cuesta 1,5 millones de euros anuales al consistorio setabense, recordó.

En 2023, tras el cambio de gobierno autonómico, la conselleria alegó que había detectado errores e informes desfavorables e incompletos en la tramitación del procedimiento de cesión del conservatorio para justificar su negativa a asumirlo. El asunto quedó en punto muerto.