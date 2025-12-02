Mañana miércoles 3 de diciembre, a las 19:30 h, en la sala de personas adultas de la Biblioteca de Xàtiva, se celebrará una nueva edición del ciclo «Converses a la Biblioteca». En esta ocasión, tendrá lugar la presentación del libro Lágrimas de barro: crónica de la DANA del 29 de octubre, con la presencia de sus autores, Carmen Amoraga y Maxi Roldán.

"El relato está escrito a cuatro manos desde el mismo corazón de la tragedia y busca poner orden en la confusión de aquel día. La obra no solo describe la realidad de lo ocurrido, sino que explica qué sucedió y reivindica la necesidad de que ningún capítulo tan terrible de nuestra historia quede en el olvido", exponen desde el Ayuntamiento de Xàtiva.

Xàtiva acoge este miércoles la presentación del libro «Lágrimas de barro: crónica de la DANA» / Levante-EMV

Carmen Amoraga (Picanya, 1969) es licenciada en Ciencias de la Información por el CEU San Pablo de Valencia y comenzó su trayectoria profesional en productoras de radio y televisión. A lo largo de su carrera ha sido columnista en medios como Levante-EMV, Cadena SER, Mujer Hoy o Harper’s Bazaar España. Además, fue directora general de Cultura y Patrimonio de la Generalitat Valenciana entre 2015 y 2023. Su primera novela, Para que nada se pierda (1997), fue galardonada con el Premio de Novela Ateneo Joven de Sevilla. En 2007 fue finalista del Premio Nadal con Algo tan parecido al amor, galardón que obtuvo finalmente en 2014 con La vida era eso. Con El tiempo mientras tanto quedó finalista del Premio Planeta en 2010.

Maxi Roldán (Picanya, 1975) es Técnico Superior en Imagen y Sonido. Ha trabajado para distintos medios de comunicación y ha sido editor de diversas publicaciones. Desde 2009 desarrolla una amplia labor audiovisual en el ámbito documental y del fotoperiodismo.