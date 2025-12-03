El Bádminton Xàtiva disputa el Campeonato de España Sub-15 en Granollers

El Club Bádminton Xàtiva estuvo presente en el Campeonato de España de la categoría Sub-15, disputado el pasado fin de semana en Granollers, con la participación del deportista setabense Arnau Ballester, que viajó junto al técnico del club Javier Alcázar. El setabense logró la clasificación tanto en la prueba individual como en la de dobles mixto, junto a su compañera Naia Romero del CB Enguera. A lo largo del fin de semana el Pabellón Municipal del Congost reunió a un total de 156 deportistas que después de todo un año de preparación afrontaron esta importante cita en el calendario.

El setabense Arnau Ballester en el Campeonato de España Sub-15, en Granollers. / Javier Alcázar

La jornada del viernes empezó con la prueba de individual masculino donde Arnau saltó a la cancha en la tercera ronda de partidos, se enfrentó al jugador gallego, Xoán Balboa, en un partido en el que Arnau jugó bastante bien si bien es cierto que le falto ritmo de juego y en ciertas fases del partido acumuló excesivos errores no forzados que le impidieron estar más cerca de su rival en el marcador y crear más presión, siendo el resultado final de 21-14 y 21-13 a favor del gallego, que finalmente llegaría a cuartos de final.

En la prueba de dobles mixto, Arnau Ballester y Naia Romero (CB Enguera) aún tenían en la memoria la buena actuación que tuvieron en el pasado Máster Sub-15 disputado en este mismo lugar. El partido inicial les enfrentó a la pareja integrada por Izan Baltà y Valeria Emperador, en un encuentro de gran igualdad, donde los valencianos empezaron con buen juego y ritmo anotándose el primer set por 16-21. En el segundo set, la pareja de El Vendrell estuvo más combativa, llegando a un final de set muy ajustado, en el que Izan y Valeria ponían la igualdad en el marcador tras vencer por 21-19. Con ello se llegó al tercer y definitivo set donde Arnau y Naia empezaron muy mal, pero lograron remontar antes del descanso y meterse en el partido de nuevo, siendo la segunda mitad del tercer set de mucha igualdad. Nuevamente, se llegó, tras 40 minutos, a los rallys definitivos y la fortuna no estuvo del lado de Arnau y Naia que cedían por un ajustadísimo 21-19.

Jocs Escolars

El pasado sábado, 29 de noviembre, se celebró en Enguera la primera de las jornadas de los Jocs Escolars de la Comunitat Valenciana en la categoría alevín. En esta categoría la competición es de ámbito provincial y el Pabellón Municipal Jaime Alegre de la localidad de la Canal reunió en esta cita inaugural a un total de 32 deportistas, entre ellos seis integrantes del Club Bádminton Xàtiva.

Los jugadores setabenses tuvieron un buen inicio en la competición destacando Aarón Fasanar y Adolfo Costa que lograron sumar cuatro victorias, dos en individual y dos en dobles donde forman pareja. También destacó Guillem Granero con tres victorias sobre cuatro posibles, y en conjunto los setabenses consiguieron un 58% de victorias en la prueba de individual y el 50% en la prueba de dobles. Los deportistas del CB Xàtiva continuarán en las próximas semanas entrenando para mejorar varios aspectos de cara a la segunda de las jornadas.

Próximas competiciones

Del 6 al 7 de diciembre se disputa en la localidad de Toledo el Máster Senior, una nueva prueba de la categoría senior a nivel nacional y el Club Bádminton Xàtiva volverá a estar presente con sus deportistas más destacados de esta categoría. El Pabellón Polideportivo Sta. María de Benquerencia acogerá a los 196 deportistas que participarán en la última competición de la temporada para esta categoría.