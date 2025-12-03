"Lo que buscamos es gente con ganas de trabajar"
Reclutadoras de 12 empresas participan en un maratón de más de 200 entrevistas laborales coordinado en Xàtiva
Hinojosa, Anitin o la ONCE, entre las firmas que buscan candidatos en las Comarcas Centrales
El Centre Cultural de Xàtiva (CCX) ha acogido hoy una maratón de entrevistas laborales organizado por el Pacte Laboral Costera-Canal, dependiente de la Mancomunitat. En total, los reclutadores de las 12 empresas participantes atendieron más de 200 entrevistas para distintos perfiles de candidatos. Todos los especialistas consultados coincidieron en un requisito universal: «Buscamos a gente con ganas de trabajar».
Así, en la feria «Pactem Futur» celebrada en la capital de la Costera han participado técnicos de recursos humanos y relaciones laborales de las empresas GBP, Más Mayores, Iman Temporing, Panificadora Bordería, Anitin, Congelados Ángela, ONCE, Campo Enguera, Picda, KSAD, Randstad y Juan Motilla; abarcando varios sectores.
Andreu Bertomeu, coordinador del Pacte Laboral Costera-Canal, atendió a Levante-EMV y explicó que «es la primera actividad de este tipo que organizamos. Han venido empresas de tipologías muy diversas. Cuando publicamos la actividad, cada empresa ya nos había dicho lo que buscaba. Publicitamos las ofertas y filtramos los candidatos. Hay entrevistas de las 9:30 de la mañana a las 13:45 del mediodía. Este evento puede convertirse en un salvavidas para alguien que busca trabajo».
Paula Martínez y Tatiana Meneses son técnicas de Recursos Humanos de Hinojosa, una de las empresas más potentes de la comarca de la Costera. «Hemos venido buscando dos tipos de perfil más concreto, de mecánico industrial y de back office en el área comercial. Teníamos 16 entrevistas pactadas, pero está viniendo más gente que ha participado en otros procesos de selección. Sobre todo lo que se valora son las ganas de trabajar, es lo primordial».
María González, técnica del departamento de Personas de Anitin, explicó que la firma tenía pactadas 40 entrevistas: «Buscamos gente que tenga muchas ganas de trabajar, al final la actitud lo es todo, ya que vamos a formar a la gente desde el principio. Estamos en Car, pero vamos a ampliar el negocio con un centro nuevo en Villanueva de Castellón. Buscamos operarios de producción con ganas y disponibilidad. Hacer 40 entrevistas en una feria de este tipo está muy bien, son candidatos que ya han pasado un filtro previo. Es fácil que sí entren, sería una buena noticia».
Ada Serra (Más Mayores), comentó que «buscamos a gente que vaya a domicilios de personas dependientes, vamos a hacer 17 entrevistas. Hace falta gente, ya que hay mucha demanda. Notamos que ha crecido la necesidad de especialistas, tenemos más trabajadoras que nunca». Rocío Aparicio (Randstad) expuso que «buscamos perfiles muy diversos. Yo vengo de Ontinyent y hay puestos como el de tejedor profesional u oficiales para tinte que son casi imposibles de cubrir».
Sara Lizondo (Juan Motilla) explicó que «estamos en plena campaña navideña y se necesita todo tipo de gente. Si vienen a trabajar y tienen experiencia en la naranja, aún mejor».
«No encontramos vendedores»
Quizá la empresa más «diferente» que ayer participó en la maratón «laboral» coordinada en Xàtiva fue la ONCE. César Marín, que fue nombrado hace tres semanas nuevo director de sede en Xàtiva, atendió ayer a este diario y explicó su experiencia en el evento: «Nos llamaron y nos comentaron que tenía varios candidatos seleccionados y la verdad es que nos pareció una muy buena idea venir». «En las zonas al sur de la provincia de Valencia -las comarcas de la Costera, la Safor y la Ribera- estamos necesitados de candidatos, es algo que casi nos ha pasado de forma histórica». El nuevo responsable de la ONCE en Xàtiva explicó que «creo que trabajar con nosotros es una opción bastante atractiva. Lo sueldos no son malos y las condiciones son bastante buenas. De hecho, somos el tercer empleador de España, solo nos gana Correos y Mercadona». Ayer coordinaron unas 15 entrevistas: «Nos hacen falta más candidatos. Para trabajar con nosotros se ha de tener una discapacidad del 33 % o superior. Cualquier interesado puede acercarse a la agencia más cercana, donde se le informará de todo. Animamos a que vengan», apostilló.
