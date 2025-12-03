Los jóvenes de Bocairent piden un tobogán en la piscina y más discomóviles

El Ayuntamiento de Bocairent ha completado la primera edición de los presupuestos participativos jóvenes, una de las novedades importantes de la edición de este año de los presupuestos participativos de la localidad de la Vall d'Albaida, que, además de la modalidad general, ponía en marcha una específica para los jóvenes del municipio. De este modo, por primera vez, la infancia y adolescencia han podido ser parte activa del proyecto municipal DecidimXBocairent. Por lo tanto, este segmento de la población se ha podido sumar al vecindario que ya formaba parte del proceso, es decir, el que tenía como mínimo 16 años, y los jóvenes de Bocairent se han decantado por reclamar más elementos lúdicos en la piscina y más propuestas de ocio juvenil.

La votación presencial tuvo lugar del 15 al 25 de noviembre en los centros educativos, con apoyo de personal de la concejalía de Infancia, Adolescencia y Juventud. El proyecto ganador en educación primaria obtuvo 73 votos y fue instalar un tobogán acuático en el recinto de la piscina. A su vez, en educación secundaria, se optó por dos propuestas para completar los 6.000 euros de dotación: con 102 votos, ampliar el ocio nocturno con discomóviles y, con 75 votos, aumentar la oferta de excursiones y viajes para jóvenes.

La primera edición de los presupuestos participativos jóvenes establecía dos franjas de edad: la de educación primaria, que abrazaba al alumnado del CEIP Lluís Vives de 3º a 6º, y la de secundaria, con los estudiantes de 1º a 4º de ESO y FPB del IES Bocairent. Ellas y ellos fueron convocados a presentar propuestas durante el mes de octubre y a vehicularlas, a continuación, a través de los consejos locales tanto de Infancia y Adolescencia como de Juventud. Las propuestas tenían que responder a mejoras en los parques, espacios públicos o instalaciones municipales; organización de actividades culturales o talleres; intervenciones en los centros educativos, o sugerencias de ocio.

Las iniciativas presentadas se valoraron por parte de la comisión técnica municipal, con el resultado siguiente: 13 propuestas aceptadas y 4 desestimadas en el caso de educación primaria, y 13 propuestas aceptadas y 6 desestimadas para educación secundaria. La desestimación respondía principalmente al hecho de superar el máximo de 6.000 euros asignado para cada una de las franjas educativas. Del 15 al 25 de noviembre se llevó a cabo la votación en los dos centros educativos.

Desde el Ayuntamiento, el regidor Sergio Gandia hace una valoración positiva de la iniciativa: “Hay que agradecer al alumnado que se haya tomado muy seriamente el proceso, tanto en la parte de propuestas como en la de votación; igualmente, queremos agradecer al profesorado de los centros educativos la implicación”. Además, el responsable municipal indica que “trabajaremos para que la propuesta tenga continuidad en las futuras ediciones de DecidimXBocairent”. Y es que, para Gandia, “fomentar la participación ciudadana desde edades tempranas tiene una importancia clave, puesto que ayuda al desarrollo de habilidades sociales, incentiva la comprensión de la democracia y aumenta el sentido de pertenencia y responsabilidad cívica”.