El mercado laboral sigue en buena sintonía a las puertas de Navidad: 268 parados menos en la Costera, la Vall y la Canal

Se acerca la campaña de Navidad, todo un resorte para el mercado laboral. Muchas empresas refuerzan sus plantillas para estos días del año en los que las compras se suceden. Y las comarcas de la Costera, la Vall d'Albaida y la Canal han visto como -de nuevo- su número de desempleados ha disminuido al cierre del mes de noviembre, con 268 parados menos en un mes.

Así lo certifican los datos oficiales por Labora. Las estadísticas confirman que el colectivo de personas desempleadas en la Costerá está formado por un total de 4.029 integrantes. Es decir, hay 61 parados registrados menos que en el mes anterior y 287 menos que en el 2024, lo que supone un descenso mensual del 1’49% y una disminución interanual del 6’65%.

Por otra parte, en la Vall d’Albaida el paro registrado en noviembre de 2025 afectó a 4424 residentes. Es decir, hay 124 parados menos que en el mes anterior y 362 menos que en el 2024. Se confirma un descenso mensual del 2’73% y un descenso anual del 7’56%.

Por último, en la Canal de Navarrés conviven 814 personas sin empleo registradas en Labora. Por tanto, hay 22 parados menos que en el mes anterior y un descenso interanual del 12’85%.

3.840 contratos

A su vez, en las tres comarcas se firmaron 3.840 contratos. En la Costera se han registrado 1345 contratos, lo que ha supuesto 331 contratos más que en el 2024: es decir un 32’64 % de incremento. Por géneros, un total de 668 pactos laborales, el 49’67%, fueron firmados por mujeres y 677, el 50’33%, por hombres. La contratación indefinida mensual alcanza a los 613 contratos y la contratación temporal a 731 contratos, lo que significa un 45’58% y 54’35% respectivamente. Asimismo, los contratos de jornada completa se han situado en el 60’59% y el 39’41% los de tiempo parcial.

En la Vall d’Albaida, por su parte, se suscribieron 1940 contratos, lo que ha supuesto 178 contratos más que en el 2024, es decir un 10’10% de incremento interanual. Por géneros, en la Vall d'Albaida 852 acuerdos, el 43’92%, se han realizado a mujeres y 1088, el 56’08%, a hombres. La contratación indefinida mensual abarcó 933 contratos y la contratación temporal es de 998 contratos, lo que significa un 48’09% y 51’44% respectivamente. Asimismo, los contratos de jornada completa se han situado en el 58’45% y el 41’55% los de tiempo parcial.

A su vez, en la Canal de Navarrés se firmaron 555 contratos, lo que ha supuesto 78 contratos menos que en el 2024 es decir un 12’32% de descenso interanual. Por géneros, en la Canal 256 contratos, el 46’13%, se han realizado a mujeres y 299, el 53’87%, a hombres. La contratación indefinida mensual es de 91 contratos y la contratación temporal es de 464 contratos, lo que significa un 16’40% y 83’60% respectivamente.

Imagen de archivo de un trabajador de la construcción en una promoción de Xàtiva. / Perales Iborra

"Empleo de mejor calidad"

Eduard Gómez, Secretario General Comarcal de UGT-PV, analizó los datos y afirmó que "la buena marcha de la economía sigue impulsando la creación de empleo, que además es de mejor calidad gracias a los cambios impulsados en la última reforma laboral. Pese a este positivo comportamiento, todavía hay cuestiones relevantes que resolver en el funcionamiento del mercado de trabajo".

"En este sentido, aún queda un amplio margen para seguir reduciendo el desempleo, especialmente entre quienes llevan más de un año buscando trabajo. Este colectivo requiere apoyos específicos que faciliten su retorno al mercado laboral", prosiguen desde el sindicato. Por ello, UGT insiste "en la necesidad de reforzar las políticas activas de empleo, dotándolas de un diseño más eficaz y de una ejecución capaz de ofrecer orientación personalizada y servicios que realmente mejoren la empleabilidad de las personas desempleadas".

"También resulta fundamental impulsar salarios más justos y elevados. Las subidas pactadas en convenio han permitido una ligera recuperación del poder adquisitivo en 2023 y 2024, sin embargo, el golpe inflacionario de 2022 provocó una pérdida de poder de compra que todavía no se ha compensado por completo y que se ve agravada ahora con el aumento desmesurado de los precios de la vivienda", prosiguen desde el sindicato.

"Del mismo modo, la reducción de la jornada laboral sin merma salarial continúa siendo una reforma urgente que no puede seguir aplazándose. Es una medida necesaria para adecuar el marco laboral a una realidad marcada por la digitalización, la automatización, la IA y las grandes transformaciones ecológicas y demográficas. Bloquear este avance —respaldado mayoritariamente por la ciudadanía— carece de sentido", apostillan las mismas fuentes sindicales.