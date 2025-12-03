Promueven un nuevo camping en Quesa con una inversión de 1,5 millones

El turismo rural a destinos que ofrezcan la posibilidad de escaparse a disfrutar de actividades en contacto con la naturaleza o descansar en un entorno tranquilo y natural está en auge. Aprovechando esta tendencia, una empresa con sede social en Quesa, promueve la construcción de un camping en la misma localidad de la Canal de Navarrés, con alojamiento en cabañas y zona para autocaravanas, que ocuparían varias parcelas en suelo no urbanizable con protección forestal, en la zona de Las Carboneras, con una superficie total de 59.216 m². La empresa Pardo & Martorell SL, que contempla una inversión de 1,5 millones de euros, está tramitando la Declaración de Interés Comunitario (DIC) -necesaria ante la calificación del suelo del terreno elegido- para iniciar el proyecto.

Mapa de las parcelas y la distribución del camping proyectado en Quesa. / Levante-EMV

Además de las cabañas de madera, que estarán equipadas con cocina, baño y terraza, y el espacio para autocaravanas, el proyecto contempla, entre las áreas comunes, una piscina al aire libre, paelleros, baños comunes, zonas ajardinadas, áreas de recreo, senderos naturales y espacios para eventos, así como un restaurante con gastronomía local y la zona de recepción y atención al cliente, con un punto con información turística, reservas y gestión de estancia. Entre las actividades al aire libre propuestas por los promotores, se incluirán excursiones guiadas, rutas de senderismo, alquiler de bicicletas y talleres de naturaleza. Quesa ofrece numerosas posibilidades de turismo interior cultural y ambiental, con parajes naturales de alto valor como los charcos del Río Grande -el camping se ubicaría cerca de este afluente-, los abrigos del Alto Bolinches, Espolón del Zapatero, el Corral del Tío Alfredo, el Abrigo de Voro y las Cuevas, que atesoran destacadas muestras de pintura de arte rupestre, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, espacios que, además, están declarados Bien de Interés Cultural (BIC), igual que el Castillo de Quesa.

Estado actual de las parcelas donde se proyecta el camping de Quesa. / Levante-EMV

El proyecto señala que las parcelas en las que se implantará el camping cuentan con la posibilidad de conexión a red de agua y red eléctrica necesarias para el desarrollo de la actividad, y prevé la instalación de un sistema de depuración de aguas residuales mediante depósito estanco, así como sistema de recogida selectiva de residuos y aprovechamiento de energías renovables para abastecimiento parcial. En las parcelas hay algunas edificaciones y una balsa de agua. Remarcan que la instalación cuenta “con infraestructuras adecuadas para garantizar comodidad y sostenibilidad, gestión eficiente de residuos y control de impacto ambiental”.

Las parcelas, que actualmente están sin ocupar, parcelas de uso agrícola, suman una superficie de 59.216 metros cuadrados, en los que la superficie ocupada por la actividad será de 2.694 m², mientras que la superficie ocupada por las construcciones previstas será de 1.877 m² (1.080 m² para los alojamientos, 440 m² para servicios y 357 m² para las edificaciones ya existentes). Por su parte, la zona de autocaravanas ocupará 610,32 m² y la zona de aparcamiento será de 207 metros cuadrados.

Camino de acceso a las parcelas del camping proyectado en Quesa. / Levante-EMV

El camping se ubicará a unos 4 kilómetros del núcleo urbano de Quesa, al suroeste de la población, y se accederá desde la avenida Corbera, que parte del casco urbano del municipio, tomando después un camino municipal secundario conectado con la avenida. El camping también estará cerca de Navarrés, a unos 9 kilómetros, y a 10 km de Bicorp.

La empresa promotora del proyecto, Pardo & Martorell SL, ya está tramitando la Declaración de Interés Comunitario, así como los trámites con organismos como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), la Diputació de València y diferentes consellerias y servicios territoriales de Agricultura, Medio Ambiente o Cultura, para conseguir los permisos necesarios para la construcción del camping.