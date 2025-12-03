Un intento de robo en un bar de Albaida termina con dos jóvenes de Ontinyent detenidos por la Policía Local

Al amparo de la oscuridad, un domingo a las 11.20 horas de la noche. Una pareja de jóvenes de 16 y 18 años -vecinos de Ontinyent- intentaron robar en un bar de la localidad de Albaida, pero fueron interceptados por agentes de la Policía Local. Así lo han confirmado a Levante-EMV fuentes oficiales, que han confirmado que "los dos ladrones fueron arrestados después de intentar huir por la ventana de un local".

Así, las mismas fuentes confirman que "una patrulla de la Policía Local detuvo a dos individuos, acusados de robar en un establecimiento". Según apuntan, fue el mismo dueño del local quién dio el aviso tras ver lo que ocurría en su circuito cerrado de cámaras de seguridad: "Los sospechosos, encapuchados y vestidos con ropa de tono oscuro, intentaron huir del local a través de una ventana, cuando detectaron la presencia policial en el exterior y fueron interceptados".

Desde la Policía Local de Albaida también comentan que "los agentes, que habían sido alertados por una llamada, llegaron rápidamente a la zona e interceptaron la fuga de los ladrones, que quedaron rodeados después de un intento de salir deprisa por un callejón próximo".

Los detenidos están acusados de un delito de robo con fuerza y pasarán a disposición judicial en las próximas horas. Las fuentes consultadas comentan que "la investigación continúa abierta para determinar si podrían estar relacionados con otros hechos similares en la zona".

"Muchas gracias a la colaboración ciudadana, sin ella no serían posibles actuaciones de este tipo", apostillan desde la Policía Local de Albaida.