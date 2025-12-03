La secretaria de Universidades: "Veterinaria convertirá a Ontinyent en un polo de referencia en investigación"

Todos los agentes implicados en el proyecto de la futura Facultad de Veterinaria de la Universitat de València (UV) en Ontinyent han coincidido este miércoles en destacar el carácter estratégico de la millonaria inversión para toda la Comunitat Valenciana.

El encuentro institucional en la ciudad ha reunido en una misma mesa a representantes de la Generalitat, el ayuntamiento, la UV y Caixa Ontinyent, que han puesto en común diversos aspectos del proyecto y visitado los terrenos donde se ubicarán las instalaciones, que superarán los 10.000 metros cuadrados entre el aulario, el edificio departamental y el futuro Hospital Veterinario. El encuentro ha servido también ara revisar los planos de los edificios, avanzar en el cronograma de ejecución y poner en común aspectos organizativos, académicos y técnicos. Las instituciones han coincidido en la importancia que tendrá el proyecto tanto en el ámbito autonómico como estatal, destacando su impacto en la formación, la investigación y el desarrollo económico y social del territorio.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha valorado positivamente el trabajo desarrollado y ha hecho hincapié en que “hoy hemos trabajado en la programación de una inversión que superará los 70 millones de euros, y hemos mostrado a la secretaria autonómica de Universidades y al vicerrector de Infraestructuras el futuro emplazamiento del aulario y del Hospital Veterinario. Estamos muy satisfechos porque el proyecto va avanzando a buen ritmo”, remarca.

Reunión en Caixa Ontinyent con todos los actores implicados en el proyecto de la Facultad de Veterinaria de Ontinyent / A.O.

La Secretaría Autonómica de Universidades, María Esther Gómez, ha remarcado el potencial transformador del proyecto. “Implantar el grado en Veterinaria en Ontinyent es una apuesta de futuro para la ciudad, la comarca y la Comunitat Valenciana. Atraerá estudiantado, docencia y todo el ámbito de la investigación en materia veterinaria. Ontinyent se convertirá en un polo de referencia nacional e internacional en investigación”.

El gerente de la Universitat de València, Juan Vicente Climent, ha asegurado que “hoy avanzamos un escalón más para hacer realidad unos estudios en la universidad pública de Veterinaria de los más avanzados de Europa, para dar respuesta a una demanda social cada vez más importante. Las construcciones que proyectamos para Ontinyent tienen que reunir las mejores condiciones para formar los veterinarios del futuro, y para que los profesionales de la comarca tengan un centro de referencia tanto para consultas especializadas como para formación continua”. Por su parte, el director general de Caixa Ontinyent, José Sanfélix, ha incidido en que “es una suerte poder contar con un proyecto que puede hacer que esta ciudad sea totalmente diferente a cómo es ahora, y que puede ser mucho más que formación, puesto que la investigación tendrá un peso muy importante y aportará un beneficio económico mayor incluso que la propia actividad docente”.

Cronograma entre 2025 y 2029

El cronograma de Veterinaria contempla el avance de redacción de proyecto, ejecución de obra y puesta en marcha, en fechas comprendidas entre 2025 y 2029, así como aspectos como las primeras previsiones de obra, la dotación de personal, o la tramitación del plan de estudios, entre otras cuestiones. En la reunión y visita a los terrenos han participado también el Director General de Ciencia e innovación, Rafael Sebastián; el Director General de Universidades, José Antonio Pérez; el Vicerrector de Economía e infraestructuras, Justo Herrera; el Jefe de secretaría y obra social de Caja Ontinyent, Vicent Ortiz, y los regidores de Territorio y Educación, Oscar Borrell i Ferran Gandia, entre otros.