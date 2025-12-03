El X Ciclocross Internacional Ciutat de Xàtiva reunirá a más de 600 participantes

Xàtiva celebra este sábado, 6 de diciembre, la X edición del Ciclocross Internacional Ciutat de Xàtiva, un evento plenamente consolidado en el calendario estatal e internacional que tendrá lugar en el Polideportivo Les Pereres y que se ha presentado este miércoles con la presencia del concejal de Deportes Vicent Lluch, el presidente de la Federación de Ciclismo de la Comunidad Valenciana Kike Gutiérrez, el presidente del Club Ciclista Bicicletas Sanchis Salvador Sanchis y el director técnico de la prueba Miguel Ángel Ortega.

Presentación del X Ciclocross Internacional de Xàtiva, este miércoles. / Ajuntament Xàtiva

La prueba, incluida en la Copa de España UCI C2, contará con una participación excepcional y con la presencia de varios ciclistas de primer nivel mundial entre los cuales destaca la presencia de Felipe Orts, uno de los mejores del mundo en esta especialidad y que vuelve a la ciudad aprovechando su preparación para el Mundial. En categoría femenina se contará con la presencia de la campeona de España, la ontinyentina Sofía Rodríguez; de Lucía González y de Paula Blasi (campeona de Europa de carretera). Blasi, que se inscribió a última hora del martes en la cita setabense, se clasificó en tercer lugar en el Campeonato del Mundo Sub-23 en la modalidad reina de carretera y es una de las ciclistas con más potencial de toda Europa, en este momento. La corredora catalana aprovechará el Training Camp que está realizando en Benidorm con el equipo Emirates de Tadej Pogacar para trasladarse a Xàtiva a disputar el ciclocross.

El concejal Vicent Lluch destacó que la prueba «ya no es solo un referente nacional, sino también internacional, gracias al trabajo y esfuerzo de todas las personas implicadas». El concejal explicó que el circuito permanente de 1.600 metros se amplía hasta los 3.000 metros para adaptarse a las exigencias y dar mayor espectacularidad a la jornada. Salvador Sanchis, por su parte, destacó que llegar a la décima edición «es un orgullo para la ciudad y para el club», y puso en valor que «los ciclistas de primer nivel siempre tienen ganas de venir, y eso demuestra la categoría de esta carrera».

Miguel Ángel Ortega subrayó la recuperación del ciclismo en Xàtiva en los últimos años y celebró la presencia de figuras destacadas, ya que a las mencionadas anteriormente también se sumará la presencia del campeón de Europa júnior Filippo Grigolini, el talento español Benjamín Noval y el veterano ciclista belga Tom Meeusen, entre otros corredores internacionales. «Tener este nivel de participación es un lujo y confirma el prestigio que ha adquirido la prueba», afirmó el director técnico de la carrera. Por último, el presidente de la Federación, Kike Gutiérrez, elogió el trabajo conjunto entre organización e instituciones, afirmando que «ciudades como Xàtiva son fundamentales para el desarrollo del ciclismo valenciano».

Ocho nacionalidades

La jornada sumará una participación que oscilará entre 600 y 650 corredores de hasta ocho nacionalidades. El horario de competición situará a los Élite y Sub-23 en los momentos centrales de la jornada, con la carrera femenina a las 12:20 y la masculina a las 13:25, que serán las pruebas de máxima expectación del día.

Cartel del X Ciclocross Internacional Ciutat de Xàtiva. / Ajuntament Xàtiva

La jornada comenzará a las 8:30 con el reconocimiento del circuito y continuará con las pruebas del calendario nacional: cadetes masculinos a las 9:00 y cadetes y máster femeninas a las 9:45. A partir de las 10:30 se iniciarán las categorías internacionales con los júnior masculinos, seguidos a las 11:25 por las júnior femeninas. Ya por la tarde, a partir de las 15:10 horas, será el turno de los máster 30, 50 y 60, mientras que los máster 40 competirán a las 16:05. La tradicional prueba de escuelas tendrá lugar a las 17:00 y la jornada finalizará a las 18 horas.

El circuito de Les Pereres, considerado uno de los mejores de España, ofrecerá un recorrido ampliado hasta los 3.000 metros para esta edición, manteniendo su carácter técnico y espectacular y consolidando a Xàtiva como una de las capitales del ciclocross estatal.