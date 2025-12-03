Xàtiva alza la voz por la inclusión real con una fiesta educativa en el Jardí de la Pau
La jornada, impulsada por Aspromivise con motivo del Día Internacional de las Personas con Diversidad Funcional, ha estado repleta de actividades inclusivas en las que han participado diversos centros de la ciudad
Xàtiva ha celebrado esta mañana el Día Internacional de las Personas con Diversidad Funcional con una programación de actividades organizada por Aspromivise en la que ha colaborado el Ayuntamiento de Xàtiva. La jornada ha reunido alumnado de distintos centros educativos de la ciudad y personas usuarias de Aspromivise en un acto de convivencia, respeto y puesta en valor de las capacidades de todas las personas.
El evento ha arrancado con la bienvenida de la presidenta de Aspromivise, Isabel Esparza, quien ha destacado la importancia de seguir trabajando por la inclusión real en todos los ámbitos de la sociedad. A continuación, han tenido lugar diversas actuaciones protagonizadas por centros educativos de la ciudad y por el grupo artístico de Aspromivise. El alumnado del CEIP Taquígraf Martí y del Centre Pla de la Mesquita ha abierto las actuaciones con un baile inspirado en la canción “Haz de luz” de Rayden, seguido de una segunda coreografía interpretada por estudiantes de 5º y 6º del mismo centro con “Tempesta d’estiu”.
El alumnado del Colegio Martínez Bellver ha ofrecido una lectura del manifiesto elaborado por la comunidad educativa y ha interpretado la coreografía “Yo soy como tú”, mientras que la Escola Attilio Bruschetti ha presentado una representación teatral a cargo de la Comunitat de Debat.
También han participado los alumnos y alumnas del CEIP Gozalbes Vera, con una lectura de manifiesto y una actuación de la Batuvera, que ha llenado de ritmo el Jardí de la Pau. Finalmente, el grupo Aljama de Aspromivise ha interpretado la pieza “Sense límits”, una actuación que ha reivindicado la superación personal. Por último, la clausura de la jornada ha estado a cargo del grupo Ñ, que ha puesto el broche musical a una mañana muy completa.
Compromiso por la inclusión social
“Hoy queremos reafirmar el compromiso de la ciudad en dar visibilidad y apoyo tanto a la inclusión social como laboral de las personas con diversidad funcional. Somos un gobierno que, a través de inversiones y acciones como las de la Concejalía de Bienestar Social, demostramos nuestra implicación”, ha defendido el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, quien ha aprovechado para “felicitar a Aspromivise por esta fiesta con la que se ha lanzado un mensaje firme a los más pequeños para educarlos en diversidad”.
Por su parte, la concejala de Educación, Amor Amorós, ha explicado: “Hoy celebramos que Xàtiva se construye desde el respeto, la convivencia y la igualdad de oportunidades; es un orgullo ver cómo los centros educativos y Aspromivise, a quienes felicito por la organización, han compartido esta jornada llena de inclusión y mucha fiesta”. Y ha añadido que “es un compromiso del Ayuntamiento continuar trabajando para que todas las personas tengan su espacio, su voz y la posibilidad de desarrollar al máximo sus capacidades”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un funcionario de Emergencias declara que evitó el borrado de los vídeos de la llegada de Mazón a l'Eliana el 29-O
- Un paciente psiquiátrico mata a golpes con una mancuerna a su compañero de piso en València
- El conseller de Educación reconoce que “fue un error” irse a su casa la tarde de la dana y descarga responsabilidades en los ayuntamientos
- La AVL firma un convenio para promocionar el valenciano como realidad lingüística diferenciada en el Congreso
- Valencia consigue su primer Pueblo Más Bonito de España
- Fallece un operario en la A-7 a la altura de Alginet tras ser arrollado por un camión que se da a la fuga
- La jueza eleva a 230 las víctimas de la dana al incluir a un vecino de Catarroja que murió el 3 de noviembre en el hospital
- Madrid entra en guerra con el Roig Arena por tener el recinto cubierto de conciertos más grande de España