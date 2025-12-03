Xàtiva renueva el convenio con la Fundación Raimon a la espera del CRAC

La Junta de Gobierno Local (JGL) del Ayuntamiento de Xàtiva aprobó el pasado lunes 1 de diciembre la renovación del convenio entre el consistorio setabense y la fundación «Raimon i Annalisa» de la Comunitat Valenciana, que estará vigente hasta 2029.

El acuerdo, que sustituye al acuerdo anterior firmado en diciembre de 2021, cuenta con la aprobación de una inyección de 10.000 euros -2.500 euros por año en los próximos cuatro ejercicios- realizada por parte del Ayuntamiento de la capital de la Costera para afrontar los «gastos de mantenimiento de herramientas y programas de gestión de la Fundación». Además, se concreta que, «en contraprestación, la Fundación cederá una copia de todos los materiales digitales de los fondos de los que dispone, con el objeto de su puesta en valor mediante programas de difusión y proyectos de investigación».

El convenio se convierte en una «hoja de ruta» por escrito que antecede a la puesta en marcha del Centre Raimon d’Activitats Culturas (CRAC) que, según los cálculos municipales, estará en funcionamiento entre 2028 y 2029, como muy pronto. Así, en el acuerdo también se especifica que «durante el periodo transitorio hasta la puesta en funcionamiento del CRAC, la Casa de la Cultura de Xàtiva acogerá la sede de la Fundación, y serán a cargo del Ayuntamiento de Xàtiva todos los gastos en relación con estas dependencias», exponen.

José Luis G. Llagües

Archivo municipal

«Del mismo modo, las dependencias del Archivo Municipal, del Museo Municipal y de la Biblioteca Municipal acogerán los fondos documentales, pictográficos, sonoros, bibliográficos o de cualquier otra índole, pertenecientes a Raimon y Annalisa, que serán cedidos a la Fundación», se expone en otro punto. A su vez, «la logística administrativa de la Fundación, durante este periodo previo a la inauguración del CRAC, tanto en lo referente a recursos humanos como materiales, es a cargo de los servicios municipales del Área de Cultura del Ayuntamiento de Xàtiva». También se establece una Comisión de Seguimiento y Evaluación del convenio para «velar por el buen desarrollo de los objetivos previstos».

El CRAC es uno de los grandes proyectos que a implementar en el municipio en lo que se refiere a futuras infraestructuras culturales de futuro. El proyecto ya lleva a sus espaldas varios años de recorrido y en el último encuentro de la JGL también se trató un dictamen para cambiar a la constructora a la que inicialmente se adjudicaron las millonarias obras, ya que la mesa de contratación del ayuntamiento rectificó su propuesta inicial y proclamó como ganadora del contrato millonario a la unión temporal formada por las empresas valencianas Estudio Método de la Restauración y Torrescámara.

85 años

Raimon y Annalisa decidieron donar sus bienes a la ciudad de Xàtiva hace años. Y están expectantes ante los acontecimientos y el desarrollo del proyecto del CRAC, aunque no han querido entrar en ninguna de las últimas polémicas. Ayer, el cantautor de himnos como «Al vent», «Digue’m no», «Jo vinc d’un silenci» cumplió ayer 85 años. El 2 de diciembre de 1940 nació en el carrer Blanc de Xàtiva.