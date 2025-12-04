Agullent inicia las obras de mejora del polígono industrial con una inversión de 100.000 euros
Las obas, que contemplan asfaltar la entrada al área industrial y la creación de carriles bici, cuenta con una subvención de 73.950 euros del Ivace
Agullent ha comenzado esta semana las obras de mejora y modernización del polígono industrial, una actuación cuya inversión total asciende a 99.755,85 euros y cuenta con una subvención del Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace).
Las obras contemplan el asfaltado de la entrada al polígono por la avenida Diputació, la renovación de la señalización viaria de las áreas industriales, la instalación de farolas para alumbrar uno de los tramos del polígono La Llobera Sud, así como la creación de carriles bici en los dos sentidos de la avenida de Ontinyent, según han explicado desde el ayuntamiento a través de sus perfiles sociales.
La actuación prevista ronda los 100.000 euros y al ayuntamiento que preside Pau Muñoz ha recibido una ayuda de 73.950 euros del Ivace, de la convocatoria de 2025, para sufragar parte del coste de la obra. El alcalde, Pau Muñoz, ha visitado el inicio de los trabajos en el polígono.
El ayuntamiento adjudicó hace unas semanas estas obras de mejora y modernización en el área industrial preferente, unos trabajos que lleva a cabo la firma Nerco Infraestructuras SL. La empresa ha iniciado la actuación con el reasfaltado del acceso a la avenida Diputació desde la rotonda de conexión de la autovía A-7 y la población. Los trabajos en el polígono también incluirán la renovación de la pintura y la señalización vial y la homogeneización de la iluminación del polígono de Agullent.
Suscríbete para seguir leyendo
- La policía acusa al anestesista de robar en un hospital los anestésicos que usaba en clínicas dentales
- Un paciente psiquiátrico mata a golpes con una mancuerna a su compañero de piso en València
- Madrid entra en guerra con el Roig Arena por tener el recinto cubierto de conciertos más grande de España
- El Poder Judicial tramita la petición de amparo de la jueza de la dana ante los ataques de dos abogados
- María de Carmen Ortí Ferre, una profesora para reconducir Educación y Cultura
- Así es el nuevo Consell de la Generalitat Valenciana: las nuevas incorporaciones y las caras que siguen con Pérez Llorca
- Llorca diseña un gobierno con tres vicepresidencias, dos conselleries más y da la portavocía a Barrachina
- La Guardia Civil detiene a dos amigos de 'El Merengue' por su asesinato ocho meses después de su desaparición en Sueca