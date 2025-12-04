Agullent inicia las obras de mejora del polígono industrial con una inversión de 100.000 euros

Agullent ha comenzado esta semana las obras de mejora y modernización del polígono industrial, una actuación cuya inversión total asciende a 99.755,85 euros y cuenta con una subvención del Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace).

Trabajos de asfaltado en el polígono de Agullent tras el inicio de las obras. / Ajuntament Agullent

Las obras contemplan el asfaltado de la entrada al polígono por la avenida Diputació, la renovación de la señalización viaria de las áreas industriales, la instalación de farolas para alumbrar uno de los tramos del polígono La Llobera Sud, así como la creación de carriles bici en los dos sentidos de la avenida de Ontinyent, según han explicado desde el ayuntamiento a través de sus perfiles sociales.

La actuación prevista ronda los 100.000 euros y al ayuntamiento que preside Pau Muñoz ha recibido una ayuda de 73.950 euros del Ivace, de la convocatoria de 2025, para sufragar parte del coste de la obra. El alcalde, Pau Muñoz, ha visitado el inicio de los trabajos en el polígono.

El alcalde de Agullent junto a un responsable de la actuación en el polígono, en la visita a las obras. / Ajuntament Agullent

El ayuntamiento adjudicó hace unas semanas estas obras de mejora y modernización en el área industrial preferente, unos trabajos que lleva a cabo la firma Nerco Infraestructuras SL. La empresa ha iniciado la actuación con el reasfaltado del acceso a la avenida Diputació desde la rotonda de conexión de la autovía A-7 y la población. Los trabajos en el polígono también incluirán la renovación de la pintura y la señalización vial y la homogeneización de la iluminación del polígono de Agullent.