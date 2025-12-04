Los 'cabolos' de Bocairent se cuelan en un concierto de Sidonie

La actuación de Sidonie en el Palacio de los Deportes de Torrevieja el pasado viernes tuvo a unos históricos invitados de excepción. Los 'cabolos' de Bocairent, que este año celebran su 75 aniversario, se colaron en pleno concierto de la banda catalana para bailar una canción y, de paso, anunciar la participación del grupo en el festival Xocorock 2026, que se celebrará en la localidad de la Vall d'Albaida en abril.

Los 'cabolos' son personajes históricos que forman parte de la cultura festiva bocairentina desde el año 1950. Marc Ros, Jesús Senra y Axel Pi, el trío de componentes de Sidonie, los recibió en su camerino antes del concierto en tierras alicantinas durante una entrevista mantenida con la joven periodista Maria Lozano. Al acabar el encuentro, los músicos tuvieron el detalle de invitar a los 'cabolos' a bailar uno de sus temas más conocidos en directo. Un momento único que, para la organización del Xocorock, "simboliza la fusión entre tradición y música contemporánea que define la esencia del fesitival".

De hecho, este año loscabolos se convertirán también en la imagen oficial del Xocorock, en homenaje a su legado y a su importancia cultural en el municipio. El evento ha iniciado así oficialmente el camino hacia su edición de 2026 con el anuncio de su primer gran nombre confirmado. Sidonie hará sonar en Bocairent su nuevo trabajo, Catalan Graffiti, el sábado 4 de abril.

Los 'cabolos', en el escenario durante el concierto de Sidonie. / Xocorock

Además, en colaboración con la banda, el festival ha lanzado una promoción especial: las personas que compren dos entradas y envíen un mensaje privado a la organización entrarán en el sorteo de un dibujo exclusivo inspirado en la canción “Yo no sé dibujar un perro”, creado y firmado por la banda durante la entrevista en Torrevieja. Una "pieza artística única", realizada para sus fans.

Con Sidonie como primer nombre confirmado, el Xocorock 2026 se prepara para una edición "llena de novedades, música y emoción". En las próximas semanas se darán a conocer más artistas y actividades que formarán parte del festival.