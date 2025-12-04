Caixa Ontinyent apuesta por la Facultad de Veterinaria como "proyecto estratégico"

Caixa Ontinyent participó este pasado miércoles en una reunión "clave" para avanzar en la puesta en marcha de la nueva Facultad de Veterinaria en Ontinyent, coordinada por el ayuntamiento y a la que asistieron también la Generalitat Valenciana y la Universitat de València. Un "proyecto estratégico" que la entidad considera "esencial para el progreso educativo, social y económico de su territorio".

En la jornada, se revisaron los planos iniciales del edificio y se pusieron en común aspectos organizativos, académicos y técnicos claves para el desarrollo de un proyecto que supondrá una inversión de 70 millones de euros y que contará con un aulario, edificio departamental y hospital veterinario. Además, se destacó que, junto al ámbito formativo y al servicio veterinario, "la investigación será un eje prioritario para convertir la facultad en un referente nacional".

El cronograma previsto contempla diferentes fases que abarcan la redacción del proyecto, la ejecución de la obra, así como equipamiento y dotación académica, con la intención de iniciar su andadura en el curso académico 2028-2029.

A la reunión, que tuvo lugar en el Centre Cultural Caixa Ontinyent, asistieron la secretaria autonómica de Universidades y los directores generales de Ciencia e Innovación y Universidades; el alcalde de Ontinyent; el gerente de la Universitat de València, el vicerrector de Economía e Infraestructuras, la decana de la Facultad de Formación del Profesorado, y el director general de Caixa Ontinyent, con sus respectivos equipos técnicos.

Como entidad financiera profundamente vinculada al territorio, Caixa Ontinyent ha reafirmado en la reunión su apuesta decidida por la iniciativa, subrayando que la facultad tendrá un "fuerte impacto en la formación, la investigación y el tejido económico local y comarcal". La llegada de estudiantes, personal docente y nuevos servicios asociados supondrá "un impulso directo en sectores como el comercio, la construcción, la vivienda, la restauración y la creación de empleo, generando un efecto dinamizador para la zona".

Tal como destacó su director general, José Francisco Sanfélix, “este proyecto encaja plenamente con la esencia de Caixa Ontinyent y con nuestro papel como motor social y económico del territorio, ya que permitirá impulsar y transformar la ciudad situándola como un referente educativo y científico, además de generar un beneficio económico de gran magnitud para Ontinyent y para la zona”.