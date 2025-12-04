El CAX Orientació buscará el ascenso a primera división en la última prueba de la LEOP en Cáceres

La sección de Orientació del Club Atletisme Xàtiva disputará la última prueba de la Liga Española de Orientació a pie (LEOP) con el objetivo de conseguir el ascenso a primera división. Coincidiendo con el puente de diciembre, el CAX Orientació se desplazará hasta la provincia de Cáceres (Extremadura) para disputar la 9ª y última prueba de la LEOP de la temporada 2025. Los días 6, 7 y 8 de diciembre se celebrarán hasta 4 pruebas donde el club setabense luchará para conseguir una de las plazas de promoción que le permita el ascenso a la 1ª División LEOP.

El VIII Trofeo Extremadura de Orientación contará con 3 pruebas puntuables para la LEOP (una larga y dos de media distancia) y una para la LEOS (Sprint). En la última prueba de la temporada se darán cita alrededor de 1.000 orientadores y el CAX Orientació acudirá con 7 deportistas: Arnau Prats (U-10), Aitana Benito y Alba Prats (F-12), Arnau Benito (M-14), Carmen Ferrando (F-21B), Pepe Prats (M-45) y Paco Benito (M-55). El CAX Orientació ocupa ahora la 6ª posición de la 2ª división LEOP con 6.385’85 puntos.

El club de Xàtiva se desplaza a tierras extremeñas con la idea de aferrarse a los puestos de promoción. La última jornada será clave para poder cumplir el sueño del ascenso a 1ª división, destacan desde el CAX. La clasificación se encuentra muy ajustada y entre los equipos que luchan para situarse en la promoción de ascenso se encuentran cinco equipos y solo se disponen de tres plazas. Los equipos catalanes COB y el Xinoxano se sitúan en la 3ª y 4ª posición, pero desplazarán a pocos corredores. Después, en el 6.º puesto está el CAX Orientació, y por detrás dos equipos gallegos Gallaecia Raids y Raza Palleira, que acudirán a esta prueba con un importante número de corredores. Los resultados finales serán muy ajustados y el club setabense confía en lograr el objetivo.