El CAX Orientació buscará el ascenso a primera división en la última prueba de la LEOP en Cáceres
El Trofeo de Extremadura contará con tres pruebas puntuables en la que competirán siete deportistas del club de Xàtiva
La sección de Orientació del Club Atletisme Xàtiva disputará la última prueba de la Liga Española de Orientació a pie (LEOP) con el objetivo de conseguir el ascenso a primera división. Coincidiendo con el puente de diciembre, el CAX Orientació se desplazará hasta la provincia de Cáceres (Extremadura) para disputar la 9ª y última prueba de la LEOP de la temporada 2025. Los días 6, 7 y 8 de diciembre se celebrarán hasta 4 pruebas donde el club setabense luchará para conseguir una de las plazas de promoción que le permita el ascenso a la 1ª División LEOP.
El VIII Trofeo Extremadura de Orientación contará con 3 pruebas puntuables para la LEOP (una larga y dos de media distancia) y una para la LEOS (Sprint). En la última prueba de la temporada se darán cita alrededor de 1.000 orientadores y el CAX Orientació acudirá con 7 deportistas: Arnau Prats (U-10), Aitana Benito y Alba Prats (F-12), Arnau Benito (M-14), Carmen Ferrando (F-21B), Pepe Prats (M-45) y Paco Benito (M-55). El CAX Orientació ocupa ahora la 6ª posición de la 2ª división LEOP con 6.385’85 puntos.
El club de Xàtiva se desplaza a tierras extremeñas con la idea de aferrarse a los puestos de promoción. La última jornada será clave para poder cumplir el sueño del ascenso a 1ª división, destacan desde el CAX. La clasificación se encuentra muy ajustada y entre los equipos que luchan para situarse en la promoción de ascenso se encuentran cinco equipos y solo se disponen de tres plazas. Los equipos catalanes COB y el Xinoxano se sitúan en la 3ª y 4ª posición, pero desplazarán a pocos corredores. Después, en el 6.º puesto está el CAX Orientació, y por detrás dos equipos gallegos Gallaecia Raids y Raza Palleira, que acudirán a esta prueba con un importante número de corredores. Los resultados finales serán muy ajustados y el club setabense confía en lograr el objetivo.
Suscríbete para seguir leyendo
- La policía acusa al anestesista de robar en un hospital los anestésicos que usaba en clínicas dentales
- Un paciente psiquiátrico mata a golpes con una mancuerna a su compañero de piso en València
- Madrid entra en guerra con el Roig Arena por tener el recinto cubierto de conciertos más grande de España
- María de Carmen Ortí Ferre, una profesora para reconducir Educación y Cultura
- Así es el nuevo Consell de la Generalitat Valenciana: las nuevas incorporaciones y las caras que siguen con Pérez Llorca
- Llorca diseña un gobierno con tres vicepresidencias, dos conselleries más y da la portavocía a Barrachina
- La Guardia Civil detiene a dos amigos de 'El Merengue' por su asesinato ocho meses después de su desaparición en Sueca
- El Poder Judicial tramita la petición de amparo de la jueza de la dana ante los ataques de dos abogados