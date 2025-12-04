Compromís pide mejoras acústicas, de mantenimiento y accesibilidad en el Teatre Echegaray de Ontinyent

El grupo municipal Compromís per Ontinyent ha presentado este jueves la moción que defenderá en el pleno ordinario de diciembre del Ayuntamiento de Ontinyent, para la mejora de las instalaciones, equipaciones y funcionamiento del Teatre Echegaray. La propuesta, registrada por el portavoz valencianista y jefe de la oposición municipal, Nico Calabuig, recoge una batería de propuestas para el mantenimiento y adaptación a las necesidades actuales de la instalación, como el estudio de mejoras en la acústica, la visibilidad y la accesibilidad del teatro, o el desarrollo de un plan de mantenimiento y un plan de adquisición de material.

En palabras de Nico Calabuig, “el Teatre Echegaray es un espacio fundamental para la vida cultural y social de Ontinyent. Cuenta con una ubicación céntrica, con el aforo más grande de la ciudad y acoge decenas de actividades de todo tipo durante el año. Hace quince años que se reabrió después de su rehabilitación integral, y con todo el tiempo que ha pasado, hay que apostar de nuevo por su impulso y mejora. Ese es el objetivo de nuestra moción, insistir en la importancia de invertir en el mantenimiento y la adaptación a las necesidades actuales de las infraestructuras que ya tenemos en Ontinyent. Hacer grandes obras nuevas está bien si se invierte donde hace falta, pero cuidar y mantener lo que ya tenemos es imprescindible, para evitar tener que hacer inversiones millonarias posteriores que corrijan años de poca inversión”.

Calabuig ha explicado que “en la moción recogemos un total de ocho propuestas para avanzar en la mejora del Teatre Echegaray. En primer lugar, proponemos realizar un estudio acústico del teatro para detectar las intervenciones necesarias para conseguir una mejor sonoridad. En segundo lugar, también planteamos que se estudien y apliquen medidas que mejoren la visibilidad del escenario, teniendo en cuenta que ahora se pierden franjas de visión por el marco existente en la caja del escenario, sobre todo cuando se hacen conciertos de bandas u orquestas. Y en tercer lugar, pedimos que se apliquen medidas que mejoren la accesibilidad de toda la instalación. Por ejemplo, las escaleras del anfiteatro no tienen barandilla, y esto supone un riesgo muy grande de caída para las personas que necesitan entrar o salir durante una actuación, cuando están las luces apagadas”. “Por otro lado, pedimos que se publique en la web del ayuntamiento el rider técnico, las medidas del espacio y la equipación disponible al Teatre Echegaray. Más allá de ser un documento interno de funcionamiento, puede resultar muy útil que sea de acceso abierto y que cualquier persona, entidad o compañía pueda conocer con certeza la equipación que tiene el teatro, de forma actualizada. Además, proponemos que se desarrolle un plan de mantenimiento, en aspectos como la pintura de paredes, corredores, camerinos y fachada exterior, el tratamiento de las humedades o el estado de las luces. Hay que identificar y realizar actuaciones para garantizar el buen estado de la instalación en todo momento”, ha remarcado Calabuig.

El portavoz de Compromís per Ontinyent ha señalado que “también planteamos un plan de adquisición de material, que haga previsión de todas las necesidades del teatro en relación con la compra de atriles, sillas o materiales técnicos de imagen, luz y sonido. La actualización de los elementos tecnológicos, como focos, micrófonos, dispositivos o cableado, también es muy importante para poder ofrecer un servicio de la máxima calidad en el Teatre Echegaray. Además, pedimos que se realice la normalización lingüística de toda la señalización de la instalación con la incorporación del valenciano, y, por último, que se estudien medidas para atenuar el ruido de pasos causado por la existencia de un suelo de madera en el teatro”.

“Las propuestas que ponemos encima la mesa son claras pero abiertas. Una vez más, trabajamos una propuesta realizable, siempre que haya voluntad política. Desde Compromís per Ontinyent mantenemos contacto constante con el tejido cultural, y estas demandas son comunes a muchas de las entidades, que nos han ayudado con sus ideas. Por eso, con nuestra propuesta queremos dar un paso adelante en la mejora y el impulso del Teatre Echegaray como un espacio acogedor y adaptado a las necesidades actuales. Esperamos contar con el voto favorable de todos los partidos, puesto que quienes saldrá ganando con esta propuesta es la cultura, el arte, las entidades y la ciudadanía”, ha concluido Nico Calabuig.