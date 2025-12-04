El Consell deniega a Xàtiva los fondos para acabar de recuperar la ermita del Puig

La Conselleria de Cultura ha concedido un total de 6,9 millones de euros a 56 ayuntamientos y parroquias de la Comunitat Valenciana para la conservación y protección de bienes inmuebles del patrimonio histórico-cultural en el marco del Plan Restaura.

En el ámbito de la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida, la resolución de la convocatoria ha dejado una inyección de 709.441 euros repartidos en dos anualidades para financiar 7 proyectos en el territorio. El más destacado es el que se desarrollará en la Cova de les Dones de Millares, un Bien de Interés Cultural (BIC) donde se contempla una intervención de puesta en valor después de los trascendentales hallazgos de relevancia internacional que se han producido en los últimos años en el enclave, que alberga una las mayores concentraciones de arte paleolítico de la Península Ibérica y más de un centenar de estructuras prehistóricas únicas.

Cultura también ha aprobado una subvención de 167.159 euros para restaurar la Torre medieval de Bellús, de origen islámico. Por otra parte, Bocairent dispondrá de 85.019 euros para restaurar la decoración de la iglesia del Monasterio de Nuestra Señora de los Dolores, mientras que Beniatjar estabilizará y restaurará la fachada de la iglesia y rehabilitará parte del campanario con una inyección de 47.536 euros. Ràfol de Salem continuará con el plan de intervención arqueológica y consolidación del yacimiento del Corralet (en la fase III), la parroquia de Montesa restaurará el zócalo cerámico de la virgen del rosario (20.900 €) y Montitxelvo desarrollará la primera fase de la consolidación de la Nevera de la Font.

En el reverso de la moneda, la conselleria ha denegado un total de 170 solicitudes para la recuperación de inmuebles patrimoniales en la Comunitat Valenciana. Entre los 13 proyectos que no han pasado el corte en las tres comarcas destaca la última fase de la rehabilitación de la ermita gótica del Puig de Xàtiva, promovida por el ayuntamiento de esta ciudad y rechazada por "insuficiencia presupuestaria". Las obras para recuperar el histórico inmueble comenzaron hace más de dos décadas y, aunque en este tiempo el edificio ha experimentado una gran transformación, hace casi un lustro que no se registra ninguna intervención en su seno, a la espera de reunir la financiación para desplegar los últimos trabajos de remate y puesta a punto del bien.

El Ayuntamiento de Xàtiva consignó un importe de 203.000 euros en el presupuesto municipal de este 2025 para ejecutar la última fase de las obras, pero, de momento, sigue a la espera de captar los 200.000 euros adicionales para completar la inversión. Desde el consistorio señalaron que estaban a la espera de fondos de la Diputación de Valencia. Dentro del reactivado plan de recuperación de patrimonio impulsado por la corporación provincial -cuyo reparto se conocerá en breve- Xàtiva centró su solicitud de ayuda en la rehabilitación del antiguo convento de Santa Clara, con la petición de 1 millón de euros para transformar el edificio en el Centre Raimon d'Activitats Culturals (CRAC). Tanto esta iniciativa como las actuaciones que necesita Sant Domènec han quedado excluidas por el Gobierno Central en otros programas recientes de ayudas a la restauración de monumentos.

Un millón para redactar planes de patrimonio

Cultura también ha cerrado la puerta a subvencionar otras propuestas a través del Plan Restaura en la Casa Ferrer de la Pobla del Duc, la parroquia de Bocairent, la iglesia de Bèlgida, la de Agullent, el castillo de Vallada la torre sur del castillo de Moixent, la iglesia de Estubeny, la ermita de Sant Cristòfol de l'Olleria, el castillo de Bolbaite o el Museu Fester de Ontinyent. Salvo esta última solicitud, el resto se deniegan por falta de fondos.

La misma convocatoria también ha repartido casi 1 millón de euros para la redacción de catálogos y planes directores de bienes de interés cultural y medio millón para la recuperación de construcciones de piedra en seco. En estas modalidades se contemplan ayudas para Canals (Plan Especial de la Torre y las murallas de los Borja), Benicolet y Llutxent (catálogo de bienes inmuebles de piedra en seco), Bolbaite (Plan Director del castillo), Agullent y Fontanars (catálogo de protecciones), Bicorp (restitución del muro de cierre del corral del Charco de Madera) y Benigànim (puesta en valor del Pou de Neu del Coronal).

A comienzos dde mes, Cultura resolvió otra línea de ayudas del Plan Restaura para actuaciones de modernización, conservación, equipamiento y adecuación de infraestructuras de museos y colecciones museográficas permanentes en la que se concedieron fondos a los ayuntamientos de Albaida, Vallada, Bocairent, Millares, Bicorp y Moixent. Xàtiva y Ontinyent no se presentaron.