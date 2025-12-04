El Fons per la Solidaritat evalúa en Ecuador la evolución de 5 proyectos de cooperación

Una delegación institucional y técnica del Fons Valencià per la Solidaritat ha realizado una pasantía de trabajo en Ecuador con los objetivos de hacer seguimiento en terreno de los proyectos de cooperación internacional municipalista que la entidad está ejecutando en el país del sur, comprobar la incidencia de las iniciativas, compartir aprendizajes, fortalecer las relaciones con las contrapartes locales, conocer necesidades de primera mano para futuros proyectos y generar sensibilidad alrededor de la solidaridad global.

La delegación valenciana ha estado formada por Mentxu Balaguer, alcaldesa de Corbera, vicepresidenta de la Mancomunitat de La Ribera Baixa y miembro de la Junta Ejecutiva del Fons Valencià; José Luís Gijón, alcalde de Cerdà y presidente de la Mancomunitat de La Costera-Canal; y Esteve Ordiñana, gerente del Fons.

La pasantía de trabajo se inició con la entidad local de la Mancomunidad del Pueblo Cañari, con la cual el Fons Valencià, con la cofinanciación de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) y la colaboración de la Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad (CONFOCOS), está ejecutando el proyecto “Fortalecimiento estratégico del turismo en el corredor del pueblo Cañari. Un enfoque sostenible y asociativo”. Este proyecto tiene como objetivo fortificar el desarrollo turístico del corredor de la zona mancomunada mediante una gestión integral y eficiente que promueva la diversificación de la oferta, la mejora de las infraestructuras y la promoción turística, así como fomentar el asociacionismo, la participación activa de los actores locales y la gobernanza territorial para dinamizar la economía local de manera sostenible.

En concreto, Mentxu, José Luís y Esteve estuvieron en los 4 municipios que conforman la Mancomunidad (Biblián, Cañar, Suscal y El Tambo) y vieron de primera mano la evolución del proyecto y como este -y fases anteriores al mismo promovidas por el Fons- está generando impacto socioeconómico en el territorio. Además, intercambiaron experiencias en materia turística desde el ámbito mancomunado con el presidente de la Mancomunidad y los diferentes alcaldes de las localidades que la integran, así como con el personal técnico de la entidad supramunicipal.

Miembros del Fons en Ecuador. / Fons Valencià per la Solidaritat

El seguimiento de los proyectos del equipo del Fons Valencià per la Solidaritat en Ecuador continuó en la Cooperativa Artesanal “Padre Rafael González” -ubicada en el municipio de Biblián, situado en la provincia de Cañar-, la cual se constituyó y ha evolucionado en el marco de diferentes proyectos del Fons -con el apoyo del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal de Biblián- con el objetivo de organizar empresarialmente a mujeres artesanas vulnerables de la “paja toquilla” para crear productos bajo la marca “Bibilak”, empoderarlas hacia la autonomía socioeconómica y evitar que sufrieran situaciones que vulneraban sus derechos íntimos, personales, sociales y profesionales. Actualmente, se está desarrollo el proyecto “Fortalecimiento empresarial Bibilak. Fase IV” con la finalidad de impulsar el músculo de la estructura organizativa, la financiera y la equipación de la cooperativa para optimizar la comercialización y la calidad de sus productos, con el fin de consolidar la independencia de las mujeres artesanas. La delegación valenciana comprobó el desarrollo del proyecto, se reunió con la alcaldesa de Biblián y con el equipo técnico para analizar la situación y necesidades de la cooperativa, y visitaron las instalaciones donde se fabrican los productos (llamadas "centro de acopio") donde compartieron espacio con las artesanas de la “paja taquilla”, las cuales les trasladaron como los diferentes proyectos del Fons Valencià han contribuido a mejorar sus vidas, las de sus familias, a sus entornos y al mismo municipio. Además, Mentxu, José Luís y Esteve pudieron visitar la tienda de la cooperativa y participar en un acontecimiento promocional de los productos de "paja toquilla" realizados bajo la marca "Bibilak".

La pasantía de trabajo institucional y técnica siguió su recorrido de trabajo en el país del sur trasladándose a diferentes municipios donde el Fons, junto con la contraparte local Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM), está llevando a cabo el proyecto “Tejiendo el empoderamiento de mujeres autoridades locales”. La iniciativa empezó con una fase en 2023, con el apoyo de la Generalitat Valenciana, que benefició a 10 localidades, y, actualmente, se ha iniciado una nueva fase con recursos propios que está ejecutándose en otros 4 municipios. El objetivo del proyecto es contribuir al avance de la igualdad de género y a los derechos humanos de las mujeres en los GAD Municipales de las 4 regiones de Ecuador (Costa, Galápagos, Oriento y Sierra) a través de la capacitación y el empoderamiento de mujeres electas, el impulso de la participación institucional de organizaciones sociales de mujeres y la elaboración y la implementación de Agendas Municipales de Igualdad. Concretamente, Mentxu, José Luís y Esteve estuvieron en las localidades de Antonio Ante, Biblián, Cañar, Santa Ana de Cotacachi y San Miguel de Urcuquí, donde vieron en primera persona la implantación de las políticas de igualdad a los diferentes GAD Municipales derivadas del proyecto del Fons, así como intercambiaron visiones y experiencias con mujeres autoridades locales beneficiarias de la iniciativa y participaron en la presentación de diferentes Agendas Municipales de Igualdad en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.

Inclusión, accesibilidad y derechos

También con el CEPAM y en la localidad de Santa Ana de Cotacachi (ubicada en la provincia de Imbabura), la delegación valenciana tuvo la oportunidad de ver y analizar el desarrollo del proyecto del Fons “Inclusión, accesibilidad y derechos en Santa Ana de Cotacachi”, el cual cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Quart de Poblet y de la contraparte local ecuatoriana. Mentxu, José Luís y Esteve comprobaron que se está cumpliendo el objetivo de la iniciativa, el cual es contribuir a la formulación y fortalecimiento de políticas públicas municipales en el municipio de Santa Ana de Cotacachi para el ejercicio de derechos de las personas con diversidad funcional o movilidad reducida, con enfoque de derechos e interseccionalidad. Concretamente, se están realizando acciones de eliminación de barreras físicas, institucionales, actitudinales y legales, así como generando protocolos de actuación específicos para las mujeres con diversidad funcional o con movilidad reducida víctimas de violencia de género. También se está visibilizando y dignificando la figura de las personas cuidadoras, las cuales son en la inmensa mayoría mujeres. El equipo valenciano mantuvo una reunión de trabajo con el alcalde de Santa Ana de Cotacachi, y con personas técnicas, para evaluar la evolución de la implementación del proyecto, con quien se compartieron diferentes acciones en materia de accesibilidad que se están llevando a cabo en los municipios valencianos. Además, conocieron a personas beneficiarias del proyecto, las cuales les trasladaron como se está dignificando su día a día gracias a esta iniciativa del Fons.

Por último, la delegación del Fons Valencià finalizó la pasantía con diferentes reuniones de trabajo: con la AECID-Oficina de Cooperación Española en Ecuador, con la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), con el GAD Municipal de Quito y, por último, se ha realizado una sesión de evaluación de la misma pasantía con el CEPAM. Respecto a la reunión con la AECID-Oficina de Cooperación Española en Ecuador, esta se llevó a cabo con la coordinadora general, Elena Palomar, con quien intercambiaron las iniciativas que el Fons está ejecutando en Ecuador y analizaron los retos y necesidades del país del sur. En cuánto con la AME, la reunión se desarrolló, entre otros, con la presidenta, Yuri Colorado, con quien marcaron una hoja de ruta para promover la cooperación internacional municipalista como motor de desarrollo local. Con el GAD Municipal de Quito, se llevó a cabo un encuentro institucional con Lorena Jacome, coordinadora técnica de la secretaría de Inclusión Social, y con Ivonne Amores, directora de Prevención de Violencias, Protección y Atención a las Víctimas, para fortalecer las relaciones y estudiar vías de colaboración. Finalmente, se hizo una evaluación de la pasantía de trabajo con Lily Rodríguez, presidenta del CEPAM, y Daniela Pullas, directora ejecutiva de la entidad ecuatoriana, quienes hicieron valer la cooperación del Fons y el hecho que representantes institucionales y técnicos conocieron de primera mano los proyectos.

Además, durante toda la pasantía, con diferentes contrapartes y entidades locales, se han analizado los resultados de las diferentes asistencias técnicas derivadas de la XII edición del proyecto de cooperación técnica del Fons “Especialista municipal voluntario/a”, cofinanciado por la AECID y con las colaboraciones de la CONFOCOS y de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), y han coincidido con Nuria Meseguer, periodista de la Mancomunitat Comarcal Els Ports y vecina de Castell de Cabres (Castellón), quien está realizando, en el marco de la presente edición de la iniciativa, una asistencia técnica en el ámbito de la comunicación con la contraparte CEPAM. Así mismo, se han estudiado con varias contrapartes y entidades locales diferentes ámbitos de actuación y perfiles técnicos para la próxima edición del proyecto.

En conclusión, Mentxu, José Luís y Esteve han hecho seguimiento de los proyectos que el Fons Valencià per la Solidaritat está ejecutando en Ecuador, pero, también han adquirido conocimientos y experiencias para aplicar en los ayuntamientos y mancomunidades de la Comunitat Valenciana. La delegación, una vez concluida la pasantía, ha valorado el municipalismo como una herramienta fundamental para contribuir a un desarrollo humano, justo y sostenible en los países del sur.