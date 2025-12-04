Los Güendos estrenan banda sonora en Ontinyent con el encendido del árbol de Navidad

Ontinyent dará oficialmente la bienvenida a las fiestas navideñas este viernes 5 de diciembre con el ya tradicional acto de encendido del árbol de Navidad, cuya ubicación se ha trasladado este año al parque Ausiàs March.

La bienvenida incluirá el estreno de la nueva “banda sonora” de los Güendos, y dará el pistoletazo de salida a un mes lleno de actividades comerciales, culturales y familiares.

La regidora de Promoción Económica, Natàlia Enguix, ha destacado que el encendido del árbol “es un momento de muchísima ilusión para las familias, un acto que ha ido creciendo año tras año y que ya es uno de los más importantes del calendario navideño local”. Enguix explica que el traslado en el Parque Ausiàs March responde a las obras de renovación integral que se están llevando a cabo la plaza de la Concepción, y destaca que “hemos acertado con un espacio muy amplio, cómodo y seguro, donde cortaremos el tráfico en determinados horarios para que las familias puedan disfrutar con tranquilidad, tanto del encendido del árbol como del Mercado de Navidad y de todas las actividades programadas”.

El acto empezará a las 19:30 horas con el desfile que recorrerá la calle Martínez Valls hasta el Parque Ausiàs March. El desfile irá encabezada por los “Güendos de Navidad” y la compañía Ballet Ópera, que guiarán el público hasta el punto donde tendrá lugar el encendido simultáneo del árbol y de toda la iluminación ornamental de la ciudad. Con el árbol ya encendido, el público podrá disfrutar de la actuación de Ad libitum “Canta a la Navidad”.

Una de las principales novedades de este año es el estreno de la música propia de los “Güendos”, una composición creada especialmente para ellos por el músico y compositor Quique Orquín. El mismo expresa su agradecimiento a Fanny Dado, del Ballet Ópera, de quien recibió el encargo inicial para llevar a cabo la iniciativa, a la Banda de la Agrupación Musical de Ontinyent y a la Coral Aria, a Álvaro Gómez, director de la Agrupación y Marta directora de la Coral, “y en especial al Ayuntamiento de Ontinyent por hacer posible actividades de estas dimensiones”.

Personajes con sello propio

Natàlia Enguix remarca también la importancia de contar con elementos propios como los “Güendos”, “que ya forman parte de la personalidad de la Navidad ontinyentí, nos acompañan en talleres y actividades, y este año estrenan su propia banda sonora. Cada vez que aparezcan, la ciudad podrá escuchar una música creada expresamente para ellos”. La regidora recordaba que este encendido dará paso a varias semanas de actividades incluidas en el programa “Ontinyent Ilusiona”, que este año presenta más de cincuenta propuestas de teatro, música, cultura, tradiciones, dinamización comercial y animación infantil. Como novedad, toda la programación se ha unificado por primera vez en un único libreto que ya se está distribuyendo en los centros educativos y en los domicilios de la ciudad.

El Mercado de Navidad, otro de los grandes atractivos de la campaña, se celebrará también en el Parque Ausiàs March los fines de semana del 12 al 14 y del 19 al 21 de diciembre, con más de quince casetas de comercio local, actuaciones musicales, talleres y espacios gastronómicos. Enguix destaca “el apoyo constante del comercio de Ontinyent, que vuelve a confiar en una cita ya consolidada y que contribuye a crear un ambiente navideño intenso y de calidad”.