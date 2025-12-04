Un hombre en parada cardiorrespiratoria sobrevive gracias a la rápida actuación de la Policía Nacional en Xàtiva

Agentes del Cuerpo de la Policía Nacional (CNP) han salvado la vida de un hombre que se encontraba en parada cardiorrespiratoria en su domicilio en la ciudad de Xàtiva. Desde el cuerpo de seguridad exponen que "los policías iniciaron de forma inmediata las maniobras de reanimación cardiopulmonar, colaborando momentos después personal sanitario, logrando con su rápida y coordinada actuación salvar la vida de esta persona".

Los hechos sucedieron el jueves, cuando agentes de radiopatrullas fueron requeridos en vía pública por un ciudadano que les informó haber escuchado a una vecina pedir auxilio desde la ventana. "Inmediatamente, se desplazaron al domicilio siendo recibidos por una mujer que les indicó hacia el sofá donde se encontraba su marido inconsciente y sin respiración aparente", exponen las mismas fuentes.

Ante la ausencia de signos vitales, los policías iniciaron rápidamente la maniobra de reanimación cardiopulmonar (RCP). En el transcurso de la misma, se personó la facultativa médica de un centro de salud cercano, coordinándose entre ellos durante la asistencia. De forma paralela, se solicitó a través de la Sala CIMACC – 091 la presencia de una ambulancia del Servicio de Asistencia Médica Urgente (SAMU) para el traslado de la víctima a un centro hospitalario.

"Tras diez minutos de RCP llevada a cabo de forma combinada entre los agentes y la doctora, el hombre comenzó a mostrar signos de vida, abriendo los ojos y realizando grandes inspiraciones, logrando su estabilización", prosiguen desde el CNP.

"La inicial actuación de los agentes de Policía Nacional, así como la eficaz coordinación con la facultativa, fue determinante para salvar la vida de esta persona, que fue trasladada posteriormente a un centro hospitalario donde ha evolucionado favorablemente", apostillan.

Tal y como se puede ver en las imágenes que acompañan esta noticia, el varón ofreció un obsequio a los agentes por su acción, a los que agredece haberle salvado la vida.