Irlanda, primer destino de la EOI Vall d'Albaida tras su acreditación Erasmus+

La Escuela Oficial de Idiomas (EOI) La Vall d'Albaida-Empar Granell está aprovechando a las mil maravillas la acreditación Erasmus+ que recibió en julio de 2025 y que le permite desplegar acciones de movilidad de alumnado adulto en centros europeos. Irlanda ha sido el primer destino de este curso.

Tanto el alumnado como el profesorado que ha participado en la movilidad ha vivido una semana intensa marcada por el descubrimiento cultural, las tradiciones, el acercamiento a la historia más actual de Irlanda y el intercambio europeo.

Del 15 al 21 de noviembre, el grupo recorrió la región gaélica de Donegal, donde pudo profundizar en la lengua irlandesa, y conoció de cerca espacios clave del conflicto y del proceso de paz en Derry y Belfast.

El grupo de la EOI La Vall d'Albaida, en Irlanda. / Levante-EMV

El programa fue muy completo. Entre las experiencias más destacadas figura la visita a la Gaelscoil Éadain Mhóir, donde todas las asignaturas se imparten en gaélico, junto con el recorrido por el Bloody Sunday, con el testimonio directo de un familiar de las víctimas, así como el contacto con la música y las tradiciones locales.

La actividad se cerró con un itinerario por el ambiente navideño de Belfast y un encuentro intercultural que reforzó los vínculos entre el alumnado europeo.

Una movilidad que ha combinado aprendizaje, convivencia y cultura, y que ha dejado una huella imborrable en todos los participantes.