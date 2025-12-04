Jorge Rodríguez: "Ontinyent está en una posición estratégica para el Consell"

El Ayuntamiento de Ontinyent ha valorado "muy positivamente" la convocatoria por parte de la Consellería de Sanidad de 26 plazas de médicos especialistas para el Hospital General de Ontinyent y su Centro de Especialidades con la consideración de “área de difícil cobertura”, una demanda que el consistorio había trasladado al conseller Marciano Gómez y que finalmente ha sido atendida. La medida llega a pocos meses de la apertura definitiva del nuevo hospital de la Vall d'Albaida, prevista para la primavera de 2026, según anunció el propio conseller.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez ha recordado que el municipio insistió en esta necesidad "y hoy podemos celebrar este nuevo paso más concreto y determinante". "Ontinyent está en una posición estratégica para el gobierno valenciano, y es positivo comprobar que esa interlocución da frutos en cuestiones tan sensibles como la sanidad”, remarca el primer edil

Las 26 plazas convocadas forman parte de un proceso selectivo más amplio de puestos de difícil cobertura en toda la Comunidad Valenciana. En el caso de Ontinyent, destacan 16 plazas de facultativo especialista en áreas como Cirugía General y del Aparato Digestivo, Ortopedia y Traumatología, Endocrinología y Nutrición, Rehabilitación, Medicina Interna, Neumología, Neurología, Obstetricia y Ginecología, Oncología Médica, Pediatría, Psicología Clínica, Radiodiagnóstico y Urología. Además, se añaden 7 plazas para el Servicio de Urgencias Hospitalarias, 2 para la Unidad de Hospitalización a domicilio y 1 para enfermería especialista en Salud Mental.

Salto cualitativo en equipamiento

La regidora de Sanidad, Paula Soler, ha subrayado la importancia operativa de esta convocatoria, puesto que la edil también ha destacado que “la apertura del nuevo hospital supondrá un salto cualitativo en equipación y capacidad asistencial, y disponer del personal adecuado es la pieza fundamental para completar esta transformación. Por eso es una muy buena noticia que se facilite e incentivo para asegurar que Ontinyent tenga los profesionales necesarios en nuestro nuevo hospital”.

La declaración como “área de difícil cobertura”, establece medidas para promover la provisión de las plazas vacantes. Para hacer atractiva la participación en los procesos convocados se establecen incentivos, como una mejor puntuación en los baremos por los servicios prestados en estos lugares; el fomento de la progresión del grado profesional a las personas que ocupan plazas de difícil cobertura; o el hecho que los servicios prestados en plazas de difícil cobertura se considere justificación suficiente para autorizar la prolongación en el servicio activo del personal que consiga la edad legal de jubilación y muestro su voluntad de continuar en activo. Otras medidas son de carácter retributivo y contemplan la posibilidad de reconocer un componente del complemento específico, de manera excepcional y sujeta a evaluación periódica.